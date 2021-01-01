Fenerbahçe'nin forveti Mame Thiam, örnek bir davranışa imza attı

Fenerbahçe'nin golcüsü Mame Thiam, örnek bir davranışa imza atıp Diyarbakır'da bulunan bir okulu yeniletti.

Fenerbahçe'nin formda oyuncusu Mame Thiam, saha dışında da formda olduğunu gösterdi. Tecrübeli forvet, herkese örnek olacak bir davranışta bulundu ve Diyarbakır'da bulunan bir köy okulunu yeniletti.

Okuda bir hafta içinde yüz yüze eğitim verilebilecek



Sarı-lacivertli futbolcunun kurduğu Mame Thiam Vakfı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bir öğretmenin gönderdiği mesaj üzerine Diyarbakır'da bulunan Baltacı Köyü İlkokulu'nu yeniledik. Okulu 1 hafta içinde yüz yüze eğitime elverişli hale getirebildiğimiz için gururluyuz, iyi dersler çocuklar" ifadeleri kullanıldı.

