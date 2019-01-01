Fenerbahçe'nin eski yıldızı Nielsen, Zanka'yı anlattı

Sarı lacivertli takımın unutulmaz Danimarkalı oyuncularından Brian Nielsen, sarı lacivertlilerin yeni transferi Zanka'yı yorumladı.

Stoper eksikliğini 'dan transfer edilen Mathias Jattah-Njie Jørgensen, bilinen adıyla Zanka ile çözen 'de taraftarlar yeni stoperi merak ediyor.

1993-1995 yılları arasında sarı lacivertli formayı giyen Danimarkalı Brian Steen Nielsen, vatandaşı Zanka için övgü dolu sözler kullandı.

Fanatik Gazetesinden Yusuf Dursun'a konuşan Nielsen, 28 yaşındaki stoper için şu sözleri sarfetti:

"Fenerbahçe taraftarı bu oyuncuyu çok sevecek ve bağrına basacak. Çünkü o tam bir lider, tam bir savaşçı. Üstünde ölü toprağı yok, doğuştan Viking özellikleri taşıyor."

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"Hiçbir zaman sahada yenilgiyi kabul etmiyor, yüreğini ortaya koyuyor, formasının hakkını veriyor, hep ayakta kalmayı başarıyor. Bu da hem takım arkadaşlarını ateşliyor hem de taraftarları coşturuyor. Fenerbahçe takımına büyük katkı yapacak, 12. Adam da Zanka’yı çok sevecek.”

"Hem teknik heyetin hem de camianın beklentilerini karşılayacaktır. Ayrıca takım oyununa büyük uyum ve katkı sağlayan bir kişilik. Yanında kim oynarsa oynasın. O işini yaparken, savunmanın her tarafına da yetişmek için büyük gayret sarfeder. Kendisine başarılar diliyorum."