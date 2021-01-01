Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Jozef Venglos hayatını kaybetti

1991-1993 yıllarında Fenerbahçe'yi de çalıştıran Slovak teknik direktör Jozef Venglos yaşama veda etti.

Bir dönem 'yi de çalıştıran Slovak teknik direktör Jozef Venglos, 84 yaşında hayatını kaybetti.

Slovakya Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, Venglos'un dün akşam yaşamını yitirdiği belirtildi.

1976 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı kazanan Çekoslovakya Milli Takımı'nın yardımcı antrenörü olan Venglos, 1991-1993 yıllarında Fenerbahçe'de görev almıştı.

Daha fazla takım

Kariyerinde , Aston Villa ve gibi kulüplerin yanı sıra , Slovakya ve Umman milli takımlarında da görev yapan Venglos, son olarak 2002'de 'da JEF United Chiba'yı çalıştırmıştı.

Venglos, Premier Lig'de Büyük Britanya ve İrlanda dışından gelerek görev yapan ilk yabancı teknik direktör olarak tarihe geçmişti.

Fenerbahçe Jozef Venglos döneminde ne yaptı?

Josef Venglos, Fenerbahçe'ye 1991-92 sezonunun başında geçmişti. Sezona 2-1'lik Aydınspor yenilgisiyle başlayan Fenerbahçe, daha sonra toparladı ve uzun süre şampiyonluk yarışının içinde yer aldı. Mart ayından sonra düşüş yaşayan Fenerbahçe, şampiyonluğu beş puan farkla o sezon iki maçta da yenemediği Beşiktaş'a kaptırdı. Sarı-lacivertliler ligin son haftasında oynadığı Gaziantepspor maçıyla da Süper Lig tarihine geçti. 8-4 sona eren karşılaşma lig tarihinin en gollü maçı olma özelliğini koruyor.

1992-93 sezonuna da Venglos yönetiminde giren Fenerbahçe için sezon çok iyi geçmedi. UEFA Kupası'nda 1-0 kazanılan maçın rövanşında Çek temsilcisi Sigma Olumuc karşısında alınan 7-1'lik yenilgi suların ısınmasına neden oldu. Üç gün sonra oynanan derbisini Aykut Kocaman'ın tek golüyle 1-0 kazanmak biraz olsun nefes aldırsa da sezonun devamı kötü geçti. Sarı-lacivertliler ligi şampiyon Galatasaray'ın 18 puan gerisinde beşinci bitirirken, Kupası'nda da yarı finalde Beşiktaş'a elendi.

Fenerbahçe ertesi sezona Venglos'un yerine Alman teknik direktör Holger Osieck'i getirerek başladı.