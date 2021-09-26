Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Michael Frey gol olup yağmaya devam ediyor

Sarı lacivertli kulüpten ayrılan Michael Frey, şu ana kadar sergilediği performansla Belçika Ligi'ne damga vurdu.

Fenerbahçe'de beklentileri karşılayamayan Michael Frey, iki sezon kiralık olarak Nürnberg ve Waasland-Beveren formaları giydikten sonra bu yaz bonservisiyle Antwerp'e transfer olmuştu.

Sezona harika giren İsviçreli forvet, Belçika Ligi'nde çıktığı dokuzuncu maçta 11. golünü attı. Antwerp'in bu hafta sonu Union Saint Gilloise ile oynadığı maçta takımının ilk golünü atan Frey, ligde oynadığı son beş maçı da boş geçmedi.

Mechelen, Leuven, Eupen, Seraing ve Genk maçlarında birer gol atan 27 yaşındaki oyuncu, Standard Liege karşısındaysa beş golle adeta şov yapmıştı.

Union Saint Gilloise karşısında geriye düştüğü maçı 2-1 kazanan Antwerp puanını 17'ye çıkardı ve ligde üçüncü sıraya yükseldi.

Belçika Ligi'nde gol krallığının zirvesinde yer alan Frey'i yedi golle Deniz Undav (Union Saint Gilloise) ve Jelle Vossen (Zulte Waregem) takip ediyor.

Fenerbahçe karnesi

Frey, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 23 maçta beş golle oynamıştı. 2018'de Zürih'ten 2.5 milyon euro'ya transfer edilen Frey, 2018/19 sezonunda Süper Lig'de 14 maçta görev yaptı ve üç gol attı. İsviçrel, Avrupa Ligi'nde ise beş maçta iki gol kaydetti.

Takip eden iki sezonda kadroda düşünülmeyen Frey, geçen sezon kiralık olarak oynadığı Waasland-Beveren ile Belçika Ligi'nde 27 maça çıktı ve 12 gol attı.

Frey, bu yaz 2 milyon euro karşılığında Antwerp'e satılmıştı. Talihin bir cilvesiyle, Fenerbahçe ile Frey'in yeni takımı Antwerp, Avrupa Ligi'nde aynı gruba düştü. İki takım arasındaki ilk mücadele 21 Ekim'de Kadıköy'de oynanacak.

Daha fazlası için:

Çağlar Söyüncü için Avrupa devi iddiası

Fenerbahçe, Zajc transferinde dolandırıldı iddiası!

Ronaldo'nun Cristiano Jr. planı