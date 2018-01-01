Fenerbahçe'nin eski hocası Phillip Cocu'nun yeni takımı belli oldu
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AA
Fenerbahçe'den ayrılan Hollandalı teknik direktör Phillip Cocu, Belçika ekiplerinden Anderlecht'in başına geçebilir.
Belçika kaynaklı RTBF'nin haberine göre; Anderlecht'te görevden alınan Hein Vanhaezebrouck'un yerine Cocu'nun takımın başına getirilmesi bekleniyor.
48 yaşındaki teknik direktör, kariyerine 10 yıl önce Hollanda milli takımında yardımcı antrenörlük göreviyle başlamıştı. PSV Eindhoven takımını çalıştırdıktan sonra yaz başında Fenerbahçe'de göreve getirildi.
Sarı lacivertlilerde istenilen sonuçların alınamaması nedeniyle ekim ayının sonunda görevine son verildi.
Anderlecht 19 haftası geride kalan Belçika Ligi'nde 31 puanla lider Genk'in 11 puan arkasında dördüncü sırada yer alıyor.