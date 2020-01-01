Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Josef de Souza'nın testi pozitif çıktı

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Josef de Souza'nın testinin pozitif çıktığı duyuruldu.

'den yapılan açıklamada, "Eski futbolcumuz Josef de Souza'nın testinin pozitif çıktığını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Josef ve ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, Josef'in sahalara eskisinden daha güçlü dönmesini diliyoruz" denildi.



Dünyada an itibarıyla salgının adeta merkez üssü haline gelen 'ya üçüncü çocuğunun doğumu için giden Josef, burada hastalığa yakalandı. 14 gün boyunca Brezilya'da karantina altına alınacak olan Josef, eşi ve çocuklarını da göremeyecek.



Öte yandan Brezilyalı oyuncuda herhangi bir semptom olmadığı, durumunun iyi olduğu belirtildi. Josef'in testinin pozitif olduğu için formasını giydiği Al Ahli'nin antrenmanlarına katılmak için 'a dönemeyeceği ve Brezilya'da kalacağı öğrenildi.