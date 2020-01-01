Fenerbahçe'nin en iyi ara transferleri

2000'li yıllarda Fenerbahçe'nin yaptığı en iyi devre arası transferlerini listeledik.

2019-2020 sezonunun ara transfer dönemi devam ederken 'nin 2000'li yıllarda gerçekleştirdiği en iyi devre arası hamlelerini hazırladık...

Cruzeiro formasıyla lig ve kupa şampiyonluğu yaşayarak 'ya veda eden Nobre, 2003-04 sezonunun devre arasında kiralık olarak Fenerbahçe'ye transfer oldu. 2005-06 sezonunun sonuna kadar sarı lacivertli formayı giyen Nobre, 100 resmi karşılaşmada forma giydi ve 53 kez ağları havalandırmayı başardı. 2003-04 sezonunun ikinci yarısında 18 lig maçında forma giyen Nobre, 12 gol 1 asistlik katkı sağlayarak dikkat çekti. Ayrıca Fenerbahçe'deki ikinci sezonunda 34 Süper Lig maçının 33'ünde görev alıp 17 gol attı. Kadıköy'deki son sezonunda da başarısını sürdüren Nobre, 29 müsabakada 17 golü hanesine yazdırdı. Geldiği ilk sezonda ve sonrasında Süper Lig şampiyonluğu yaşayan tecrübeli santrfor, Fenerbahçe'deki serüveni sona erdikten sonra Beşiktaş'a kiralandı.

Fenerbahçe tarihinin en büyük transferleri arasında gösterilen Nicolas Anelka, Ocak 2005'te Fenerbahçe'nin yolunu tutmadan önce 'de 2.5 sezon geçirmişti. Anelka, her ne kadar Premier Lig'i 9. sırada tamamlasalar da City formasıyla geçirdiği ilk sezonunda 14 gol atarak takımın gol kralı olmayı başardı. Aynı başarıyı ikinci sezonunda da gösteren yıldız isim, bu sefer 25 gol atarak unvanını korudu ancak City ligi 16. sırada bitirdi. 2004-05 sezonunun ilk yarısında 7 golle takımın en golcü ikinci oyuncusu olan Anelka, devre arasında Fenerbahçe'ye transfer oldu ve 1,5 sezon boyunca kariyerine sarı lacivertli formayla devam etti.

Fenerbahçe'deki ilk sezonunda Süper Lig şampiyonluğunu tadan Anelka, 16 karşılaşmada 4 gol kaydetti. İkinci sezonunda daha da verimli olan Anelka toplamda 37 müsabakada görev alıp 12 kez fileleri buldu ve Ağustos 2006'da Bolton Wanderers'a transfer oldu.

Fenerbahçe taraftarının hafızalarında özellikle rövaşata golleriyle yer edinen Moussa Sow, Ocak 2012'de 10 milyon euro karşılığında 'den transfer edildi. Fransız ekibinde oynadığı süreçte 76 maça çıkıp 36 gol kaydeden Senegalli futbolcu, sarı lacivertli ekipte beş buçuk sezon forma giydi. 2015-16 sezonunda Al-Ahli'ye transfer olsa da bir sezon sonra Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giydi ve 2017'de Kadıköy'e veda etti.

İlk sezonunda 10 maçta forma giyip 6 gol atan Moussa Sow, totalde Fenerbahçe formasıyla çıktığı 185 karşılaşmada 75 gol 32 asistlik katkıda bulundu. Fenerbahçe ile 2013-14 sezonunda Süper Lig şampiyonluğu yaşadı. 2011-12 ve 2012-13 yıllarında Kupası'nı; 2014-15 sezonunda ise Süper Kupa'yı kazandı.

forması giydiği dönemde 56 maçta 24 gol atan Pierre Webo, 2012-13 sezonun devre arasında Başakşehir'den Fenerbahçe'ye transfer oldu. Webo, Temmuz 2015'e kadar giydiği sarı lacivertli formayla 89 maça çıkıp 33 kez ağları havalandırdı. Taraftarların sevdiği bir isim haline gelen Kamerunlu futbolcu, 2013-14 sezonunda Süper Lig ve 2014-15'te Süper Kupa zaferini yaşadı.

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Günümüzde hala Fenerbahçe için ter döken 39 yaşındaki orta saha oyuncusu Emre Belözoğlu, bundan önce Fenerbahçe'de 2 ayrı dönem geçirdi. İlk olarak 2008 ve 2012 yılları arasında Fenerbahçe forması giyen tecrübeli yıldız, Şubat 2013'te geri dönerek ikinci baharını yaşadı. Daha önce sarı lacivertli ekiple 2010-11 sezonunda şampiyonluk tadan Kaptan, ikinci lig şampiyonluğunu da geri döndükten bir sonra 2013-14 sezonunda yaşadı. Ayrıca döndüğü 2012-13 sezonunda da Türkiye Kupası'nı kaldırdı. 2014-15 sezonunda ise Süper Kupa'yı kazandı.

2015 yaşında Başakşehir için ayrılana kadar 63 resmi karşılaşmada oynadı ve 14 gol atıp 4 asist yaptı.