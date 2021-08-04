Vitor Pereira yönetiminde yeni bir dizilişe adapte olmaya çalışan Fenerbahçe, Dinamo Kiev ile 1-1 berabere kaldı.

YORUM | Uğur Aktan @uguraktan

Ukrayna ekibinin daha önce Türkiye'de iki şampiyonluk elde eden teknik direktörü Mircea Lucescu'nun hastalığı nedeniyle takımının başında yer alamadığı karşılaşmada ilk yarıyı 1-0 geride tamamlayan Vitor Pereira'nın takımı beraberlik golüne Mesut Özil'in harika asisti sonrasında Yunan yıldızı Dimitrios Pelkas'ın şık son vuruşuyla ulaştı.

Karşılaşmadaki bazı detaylar ise dikkat çekici nitelikteydi.

Sola takviye gerekecek

Hazırlık maçlarının tamamında sahaya 3-4-3 dizilişinde çıkan Fenerbahçe'de maçtan birkaç saat önce Caner Erkin'in kadro dışı kaldığı açıklanmıştı. Bu açıklamayı takip eden birkaç saat sonra Caner'in menajeri Batur Altıparmak Fenerbahçe'nin Caner'den kendisine kulüp bulmasını istediğini ifade etti.

Caner ile yolların ayrılması halinde kadrosundaki mevcut tek sol beki olan Filip Novak'ı genellikle üçlünün sol stoper olarak kullanan Vitor Pereira, sol kenarda ise formayı Ferdi Kadıoğlu'na verdi. Fenerbahçe'nin yediği ilk golde Novak'ın zamanlama ve pozisyon alma hatası dikkat çekerken, Dinamo Kiev'in özellikle ilk yarıda Ferdi'nin savunduğu sol taraftan Fenerbahçe kalesine çok kolay gelmesi de dikkat çekti.

Vitor Pereira Szalai'yi sol stoper olarak değerlendirip, sol kenarda Novak'a forma vermeyi tercih edebilirdi ancak Portekizli çalıştırıcının bu yönde bir tercihte bulunmaması ve Ferdi çıktıktan sonra da asıl mevkisi sağ bek olan Nazım Sangare'yi burada kullanması, ideal bekinin Novak olmadığını ortaya koyuyor.

Hal böyleyken, sarı-lacivertli takımın önümüzdeki günlerde bir sol kenar oyuncusu transfer edeceğini söylemek pek zor değil. Fenerbahçe'nin maç boyunca en fazla kullandığı bölgenin sol kenar olduğunu göz önünde bulundurursak, yapılacak bu transferin şampiyonluk yarışında santrfor takviyesi kadar belirleyici olacağını söyleyebiliriz.

İrfan-Pelkas-Mesut aynı anda olmayacak

Hazırlık maçlarının gösterdiği bir diğer net durum ise Vitor Pereira'nın İrfan Can Kahveci'yi 3-4-3'ün hücum tarafında değerlendirmesiydi.

Merkezde genelde Gustavo-Zajc ikilisini tercih eden Pereira, İrfan'ı ise Pelkas ve Mesut'u kullandığı santrfor arkası pozisyonda değerlendireceğini ortaya koydu.

Ne milli oyuncuyu ne de Pelkas ve Mesut'u farklı bir mevkide değerlendiren Pereira'nın bu dizilişle devam etmesi halinde bu üç oyuncudan birini kulübede oturtması sürpriz olmayacak.

Tisserand'dan vazgeçilmiyor

Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezonun en eleştirilen isimlerinden biri olan ve şampiyonluğun kaybedildiği Sivasspor maçında yenen gollerde yaptığı hatalarla taraftarlarını üzen Marcel Tisserand, Pereira'nın 3-4-3'ünde en fazla güveneceği isimlerden biri gibi görünüyor.

Dinamo Kiev maçının son bölümünde Bright Osayi Samuel'in oyundan alınmasıyla beraber dörtlünün sağına geçen ve burada denenen Tisserand özellikle geriden topla yaptığı sürpriz çıkışlarla zaman zaman takımı adına olumlu eşleşme problemleri yaratabiliyor.

Mesut daha iyi durumda

Dinamo Kiev maçında takımının beraberlik golünde çok şık bir asiste imza atan Mesut Özil, geçtiğimiz sezona göre fiziksel olarak daha güçlü bir görüntü çiziyor.

Maçı toplam üç şut pasıyla tamamlayan Mesut, Fenerbahçe'nin oyunu rakip yarı alanda oynadığı sürenin artması halinde ceza sahası ve çevresinde daha fazla topla buluşarak, skora daha fazla katkıda bulunabilir.

⚽GOL! Mesut Özil'in asisti, Pelkas'ın golü! Fenerbahçe beraberliği yakaladı... pic.twitter.com/dlpvxt0YFW — TRT Spor (@trtspor) August 4, 2021

Zajc sürprizi

Hem geldiği dönem ve sonrasında Ersun Yanal'ın hem de geçtiğimiz sezon Erol Bulut'un kadroda düşünmediği Miha Zajc, Pereira döneminin en büyük sürprizi olarak dikkat çekiyor.

Üçlü savunmanın önündeki iki oyuncudan biri olarak görev yapan ve zaten geçen sezon Genoa'da oynadığı bu sisteme bu sisteme oldukça alışkın olan Sloven oyuncu, 74 dakika sahada kaldığı mücadeleyi 56 isabetli pasla tamamladı ve sahanın en fazla isabetli pas yapan oyuncusu oldu.

Pereira'nın o mevkide görev yapabilecek Ozan Tufan, Mert Hakan Yandaş ve İrfan Can Kahveci gibi isimlerin önüne koyduğu Zajc, takımda kalması halinde yüksek oyun zekasıyla önceki sezonlarda kendisini kadroda düşünmeyen teknik direktörleri sorgulatabilir.

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