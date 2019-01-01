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Fenerbahçe'nin Bursaspor maçı kadrosunda iki kesik

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Fenerbahçe'nin Bursa kafilesinde, sakat ve cezalı futbolcuların yanı sıra Diego Reyes ve Alper Potuk yer almadı

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında yarın Bursaspor'a konuk olacak Fenerbahçe'de maç kadrosu açıklandı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, sakat ve cezalı futbolcuların yanı sıra Diego Reyes ve Alper Potuk 20 kişilik kafilede yer almadı.

Sarı-lacivertlilerde İslam Slimani ve Eljif Elmas kart cezası, Harun Tekin, Erten Ersu, Tolga Ciğerci ve Oğuz Kağan Güçtekin ise sakatlığı sebebiyle kadroda bulunmadı.

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Diego Reyes Fenerbahce

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Teknik direktör Ersun Yanal'ın Bursa'ya götürdüğü futbolcular arasında şu isimler yer alıyor:

Volkan Demirel, Berke Özer, Martin Skrtel, Roman Neustadter, Sadık Çiftpınar, Mauricio Isla, Şener Özbayraklı, Hasan Ali Kaldırım, İsmail Köybaşı, Abdülcebrail Akbulut, Mehmet Topal, Jailson, Mehmet Ekici, Yassine Benzia, Ferdi Kadıoğlu, Nabil Dirar, Mathieu Valbuena, Andre Ayew, Michael Frey, Roberto Soldado.

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