Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakibi Zenit ara transferde kimleri aldı?

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu'ndaki rakibi Zenit, ara transfer döneminde önemli hamlelere imza attı.

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Zenit, ara transfer döneminde üç önemli ismi kadrosuna kattı ve bu üç ismi de UEFA Avrupa Ligi listesine bildirdi.

Rus ekibi orta sahadaki önemli yıldızı Leandro Paredes'i 40 milyon euro'ya PSG'ye kaptırdı.

Zenit'in ara transferde kadrosuna kattığı isimler

Oyuncu Geldiği kulüp Bonservis Avrupa Ligi'nde oynayabilecek mi? Wilmar Barrios Boca Juniors 15 milyon € Evet Sardar Azmoun Rubin Kazan 12 milyon € Evet Yaroslav Rakytskyi Shakhtar Donetsk 10 milyon € Evet Emiliano Rigoni Atalanta Kiradan döndü Hayır

Zenit'in ara transfer döneminde yollarını ayırdığı isimler