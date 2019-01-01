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Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakibi Zenit ara transferde kimleri aldı?

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Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu'ndaki rakibi Zenit, ara transfer döneminde önemli hamlelere imza attı.

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Zenit, ara transfer döneminde üç önemli ismi kadrosuna kattı ve bu üç ismi de UEFA Avrupa Ligi listesine bildirdi.

Leandro Paredes PSG

Rus ekibi orta sahadaki önemli yıldızı Leandro Paredes'i 40 milyon euro'ya PSG'ye kaptırdı.

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Zenit'in ara transferde kadrosuna kattığı isimler

Oyuncu Geldiği kulüp Bonservis Avrupa Ligi'nde oynayabilecek mi?
Wilmar Barrios Boca Juniors 15 milyon € Evet
Sardar Azmoun Rubin Kazan 12 milyon € Evet
Yaroslav Rakytskyi Shakhtar Donetsk 10 milyon € Evet
Emiliano Rigoni Atalanta Kiradan döndü Hayır

Zenit'in ara transfer döneminde yollarını ayırdığı isimler

Oyuncu Gittiği kulüp Bonservis
Leandro Paredes PSG 40 milyon €
Evgeni Chernov Rostov Bedelsiz
Yuri Lodygin Olympiakos Kiralık
Ivan Novoseltsev Rostov Kiralık

 

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