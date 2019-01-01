Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakibi Zenit ara transferde kimleri aldı?
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Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Zenit, ara transfer döneminde üç önemli ismi kadrosuna kattı ve bu üç ismi de UEFA Avrupa Ligi listesine bildirdi.
Rus ekibi orta sahadaki önemli yıldızı Leandro Paredes'i 40 milyon euro'ya PSG'ye kaptırdı.
Zenit'in ara transferde kadrosuna kattığı isimler
|Oyuncu
|Geldiği kulüp
|Bonservis
|Avrupa Ligi'nde oynayabilecek mi?
|Wilmar Barrios
|Boca Juniors
|15 milyon €
|Evet
|Sardar Azmoun
|Rubin Kazan
|12 milyon €
|Evet
|Yaroslav Rakytskyi
|Shakhtar Donetsk
|10 milyon €
|Evet
|Emiliano Rigoni
|Atalanta
|Kiradan döndü
|Hayır
Zenit'in ara transfer döneminde yollarını ayırdığı isimler
|Oyuncu
|Gittiği kulüp
|Bonservis
|Leandro Paredes
|PSG
|40 milyon €
|Evgeni Chernov
|Rostov
|Bedelsiz
|Yuri Lodygin
|Olympiakos
|Kiralık
|Ivan Novoseltsev
|Rostov
|Kiralık