Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi fikstürü: İlk maç hangi takımla, nerede oynanacak?

Sarı-lacivertliler, Avrupa Ligi'nde yoluna D Grubu'nda devam ediyor. Peki Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi fikstürü nasıl?

Avrupa Ligi'ndeki iki temsilcimizden biri olan Fenerbahçe, 27 Ağustos'ta İstanbul'da gerçekleştirilen kura çekiminin ardından D Grubu'nda yer aldı.

Kura çekimine dördüncü torbadan dahil olan sarı-lacivertliler, Olympiakos, Eintracht Frankfurt ve Antwerp ile eşleşti.

Avrupa Ligi grupları

D GRUBU Olympiakos Eintracht Frankfurt FENERBAHÇE Antwerp

E GRUBU Lazio Lokomotiv Moskova Marsilya GALATASARAY

A GRUBU Lyon Rangers Sparta Prague Brøndby

B GRUBU Monaco PSV Eindhoven Real Sociedad Sturm Graz

C GRUBU Napoli Leicester City Spartak Moskova Legia Varşova

F GRUBU Braga Kızılyıldız Ludogorets Razgrad Midtjylland

G GRUBU Bayer Leverkusen Celtic Real Betis Ferencváros

H GRUBU Dinamo Zagreb Genk West Ham United Rapid Viyana

Avrupa Ligi maçları ne zaman oynanacak, Fenerbahçe'nin maçları hangi tarihlerde?

Avrupa Ligi'nde grup maçları, 16 Eylül'de başlayıp 9 Aralık'ta sona erecek.

Gruplarında ilk sırayı alacak takımlar son 16 turuna yükselecek. Grup ikincileri, Şampiyonlar Ligi gruplarında üçüncü sırayı alan takımlarla playoff turunda karşılaşacak. Playoff turunun galipleri son 16'ya çıkacak. Grup üçüncüleri ise yollarına Konferans Ligi'nde devam edecek.

Avrupa Ligi'nin bu seneki finali, 18 Mayıs'ta İspanya'nın Sevilla şehrindeki Ramón Sánchez Pizjuán Stadı'nda oynanacak.

Maç takvimi şu şekilde:

Grup 1. maçları: 16 Eylül

Grup 2. maçları: 30 Eylül

Grup 3. maçları: 21 Ekim

Grup 4. maçları: 4 Kasım

Grup 5. maçları: 25 Kasım

Grup 6. maçları: 9 Aralık

Playoff turu ilk maçları: 17 Şubat 2022

Playoff turu rövanş maçları: 24 Şubat 2022

Son 16 turu ilk maçları: 10 Mart 2022

Son 16 turu rövanş maçları: 17 Mart 2022

Çeyrek final ilk maçları: 7 Nisan 2022

Çeyrek final rövanş maçları: 14 Nisan 2022

Yarı final ilk maçları: 28 Nisan 2022

Yarı final rövanş maçları: 5 Mayıs 2022

Final maçı: 18 Mayıs 2022

Fenerbahçe'nin fikstürü

Stat Maç Deutsche Bank Park E. Frankfurt - Fenerbahçe Ülker Stadyumu Fenerbahçe - Olympiakos Ülker Stadyumu Fenerbahçe - Antwerp Bosuilstadion Antwerp - Fenerbahçe Georgios Karaiskáki Stadyumu Olympiakos - Fenerbahçe Ülker Stadyumu Fenerbahçe - E. Frankfurt

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