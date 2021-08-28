Avrupa Ligi

Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi fikstürü: İlk maç hangi takımla, nerede oynanacak?

Tolga İnan
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AA
Sarı-lacivertliler, Avrupa Ligi'nde yoluna D Grubu'nda devam ediyor. Peki Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi fikstürü nasıl?

Avrupa Ligi'ndeki iki temsilcimizden biri olan Fenerbahçe, 27 Ağustos'ta İstanbul'da gerçekleştirilen kura çekiminin ardından D Grubu'nda yer aldı.

Kura çekimine dördüncü torbadan dahil olan sarı-lacivertliler, Olympiakos, Eintracht Frankfurt ve Antwerp ile eşleşti.

Avrupa Ligi grupları

D GRUBU
Olympiakos
Eintracht Frankfurt
FENERBAHÇE
Antwerp
E GRUBU
Lazio
Lokomotiv Moskova
Marsilya
GALATASARAY
A GRUBU
Lyon
Rangers
Sparta Prague
Brøndby
B GRUBU
Monaco
PSV Eindhoven
Real Sociedad
Sturm Graz
C GRUBU
Napoli
Leicester City
Spartak Moskova
Legia Varşova
F GRUBU
Braga
Kızılyıldız
Ludogorets Razgrad
Midtjylland
G GRUBU
Bayer Leverkusen
Celtic
Real Betis
Ferencváros
H GRUBU
Dinamo Zagreb
Genk
West Ham United
Rapid Viyana

Avrupa Ligi maçları ne zaman oynanacak, Fenerbahçe'nin maçları hangi tarihlerde?

Avrupa Ligi'nde grup maçları, 16 Eylül'de başlayıp 9 Aralık'ta sona erecek.

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Gruplarında ilk sırayı alacak takımlar son 16 turuna yükselecek. Grup ikincileri, Şampiyonlar Ligi gruplarında üçüncü sırayı alan takımlarla playoff turunda karşılaşacak. Playoff turunun galipleri son 16'ya çıkacak. Grup üçüncüleri ise yollarına Konferans Ligi'nde devam edecek.

Avrupa Ligi'nin bu seneki finali, 18 Mayıs'ta İspanya'nın Sevilla şehrindeki Ramón Sánchez Pizjuán Stadı'nda oynanacak.

Maç takvimi şu şekilde:

Grup 1. maçları: 16 Eylül

Grup 2. maçları: 30 Eylül

Grup 3. maçları: 21 Ekim

Grup 4. maçları: 4 Kasım

Grup 5. maçları: 25 Kasım

Grup 6. maçları: 9 Aralık

Playoff turu ilk maçları: 17 Şubat 2022

Playoff turu rövanş maçları: 24 Şubat 2022

Son 16 turu ilk maçları: 10 Mart 2022

Son 16 turu rövanş maçları: 17 Mart 2022

Çeyrek final ilk maçları: 7 Nisan 2022

Çeyrek final rövanş maçları: 14 Nisan 2022

Yarı final ilk maçları: 28 Nisan 2022

Yarı final rövanş maçları: 5 Mayıs 2022

Final maçı: 18 Mayıs 2022

Fenerbahçe'nin fikstürü

Stat Maç
Deutsche Bank Park E. Frankfurt - Fenerbahçe
Ülker Stadyumu Fenerbahçe - Olympiakos
Ülker Stadyumu Fenerbahçe - Antwerp
Bosuilstadion Antwerp - Fenerbahçe
Georgios Karaiskáki Stadyumu Olympiakos - Fenerbahçe
Ülker Stadyumu Fenerbahçe - E. Frankfurt 

 

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