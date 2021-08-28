Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi fikstürü: İlk maç hangi takımla, nerede oynanacak?
Avrupa Ligi'ndeki iki temsilcimizden biri olan Fenerbahçe, 27 Ağustos'ta İstanbul'da gerçekleştirilen kura çekiminin ardından D Grubu'nda yer aldı.
Kura çekimine dördüncü torbadan dahil olan sarı-lacivertliler, Olympiakos, Eintracht Frankfurt ve Antwerp ile eşleşti.
Avrupa Ligi grupları
|D GRUBU
|Olympiakos
|Eintracht Frankfurt
|FENERBAHÇE
|Antwerp
|E GRUBU
|Lazio
|Lokomotiv Moskova
|Marsilya
|GALATASARAY
|A GRUBU
|Lyon
|Rangers
|Sparta Prague
|Brøndby
|B GRUBU
|Monaco
|PSV Eindhoven
|Real Sociedad
|Sturm Graz
|C GRUBU
|Napoli
|Leicester City
|Spartak Moskova
|Legia Varşova
|F GRUBU
|Braga
|Kızılyıldız
|Ludogorets Razgrad
|Midtjylland
|G GRUBU
|Bayer Leverkusen
|Celtic
|Real Betis
|Ferencváros
|H GRUBU
|Dinamo Zagreb
|Genk
|West Ham United
|Rapid Viyana
Avrupa Ligi maçları ne zaman oynanacak, Fenerbahçe'nin maçları hangi tarihlerde?
Avrupa Ligi'nde grup maçları, 16 Eylül'de başlayıp 9 Aralık'ta sona erecek.
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Gruplarında ilk sırayı alacak takımlar son 16 turuna yükselecek. Grup ikincileri, Şampiyonlar Ligi gruplarında üçüncü sırayı alan takımlarla playoff turunda karşılaşacak. Playoff turunun galipleri son 16'ya çıkacak. Grup üçüncüleri ise yollarına Konferans Ligi'nde devam edecek.
Avrupa Ligi'nin bu seneki finali, 18 Mayıs'ta İspanya'nın Sevilla şehrindeki Ramón Sánchez Pizjuán Stadı'nda oynanacak.
Maç takvimi şu şekilde:
Grup 1. maçları: 16 Eylül
Grup 2. maçları: 30 Eylül
Grup 3. maçları: 21 Ekim
Grup 4. maçları: 4 Kasım
Grup 5. maçları: 25 Kasım
Grup 6. maçları: 9 Aralık
Playoff turu ilk maçları: 17 Şubat 2022
Playoff turu rövanş maçları: 24 Şubat 2022
Son 16 turu ilk maçları: 10 Mart 2022
Son 16 turu rövanş maçları: 17 Mart 2022
Çeyrek final ilk maçları: 7 Nisan 2022
Çeyrek final rövanş maçları: 14 Nisan 2022
Yarı final ilk maçları: 28 Nisan 2022
Yarı final rövanş maçları: 5 Mayıs 2022
Final maçı: 18 Mayıs 2022
Fenerbahçe'nin fikstürü
|Stat
|Maç
|Deutsche Bank Park
|E. Frankfurt - Fenerbahçe
|Ülker Stadyumu
|Fenerbahçe - Olympiakos
|Ülker Stadyumu
|Fenerbahçe - Antwerp
|Bosuilstadion
|Antwerp - Fenerbahçe
|Georgios Karaiskáki Stadyumu
|Olympiakos - Fenerbahçe
|Ülker Stadyumu
|Fenerbahçe - E. Frankfurt
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