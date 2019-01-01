Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı iddia edilen Nicolas Castillo kimdir?

Fenerbahçe, Nicolas Castillo’yu 1,5 yıllığına kiralamak için Benfica ile anlaşmaya vardı. Peki Nicolas Castillo kimdir?

Ara transfer döneminde kadrosunu Sadık Çiftpınar ve Victor Moses ile güçlendiren Fenerbahçe, bir transferde daha mutlu sona çok yaklaştı.

TRT Spor'un haberine göre; sarı lacivertliler, Benfica'nın 25 yaşındaki forveti Nicolas Castillo'yu 1.5 yıllığına kiralamak için Portekiz ekibiyle anlaşmaya vardı.

Nicolas Castillo kimdir?

Nicolas Castillo, 14 Şubat 1993'te Şili'nin Renca ilinde doğdu.

Futbola Universidad Catolica'nın altyapısında başlayan Castillo, 2011 yılında A takıma yükselme başarısı gösterdi.

Gösterdiği performansla scoutların dikkatini çeken Şilili golcü, 2014 yılında 3 milyon euro karşılığında Club Brugge'un yolunu tuttu.

2014/2015 sezonunun ilk yarısında Brugge formasıyla çıktığı 14 maçta 8 gol atan Castillo, devre arasında Bundesliga ekibi Mainz'a kiralandı. Castillo, Mainz formasıyla bu yükselişini sürdüremedi ve ligde sadece 1 maçta forma şansı buldu.

Brugge'un sezon sonunda İtalyan ekibi Frosinone'ye kiraladığı Castillo, 6 ayın sonunda Serie A'da forma giydiği 6 karşılaşmada gol sevinci yaşayamadı. Devre arasında Brugge'a geri dönen Şilili golcü, altyapısında yetiştiği Catolica'ya kiralandı.

1,79 boyundaki Castillo, Catolica'da adeta yeniden doğdu. Sezon sonuna kadar Şili Ligi'nde forma giydiği 7 karşılaşmada 10 gol attı.

2016/2017 sezonunun devre arasına kadar 12 maçta 13 gol atan Castillo, kiralık süresi sona erdiği için Brugge'a geri döndü. Şilili golcünün yükselen grafiğini değerlendirmek isteyen Meksika ekibi UNAM Pumas, 4 milyon euro'luk bonservis bedeliyle Castillo'yu kadrosuna kattı.

Sezon sonu geldiğinde Meksika 1. Ligi'nde 8 gole imza atmış olan Castillo, Avrupa piyasasının dikkatini çekti.

2017/2018 sezonunda UNAM Pumas formasıyla 32 maçta 18 gol atan Şilili, sezon sonunda 8 milyon euro karşılığında Benfica'ya transfer oldu.

Castillo, bu sezon Benfica formasıyla 11 karşılaşmaya çıktı ancak henüz golle tanışamadı.

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Nasıl bir oyuncu?

1,79'luk boyuna rağmen uzun savunmacıların arasında iyi iş çıkaran ve hava toplarında çok etkili olan Castillo'nun öne çıkan özelliklerinden biri, hava toplarındaki etkisi. Kuvvetli fiziğiyle dikkat çeken Şilili, Benfica'da gösterememesine rağmen net gol vuruşlarına sahip.

Karşı karşıya oynadığı savunmacılarla tabiri caizse 'boğuşmayı' çok seven Castillo, Süper Lig için ideal bir forvet görüntüsü çiziyor.

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