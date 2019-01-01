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Fenerbahçe'nin 2019-2020 sezonu transferleri: Gelenler-Gidenler

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Sarı lacivertli kulüp, 2019-2020 sezonu için hangi oyuncuları transfer etti? Hangi isimlerle ile yollar ayrıldı?

2018-19 sezonunda yaşadığı hayal kırıklığını gidermek isteyen Fenerbahçe, transfer dönemine hızlı bir giriş yaptı.

Geçtiğimiz sezonki kadrosunda büyük bir revizyona başlayan Fenerbahçe, 2019-2020 sezonuna yenilenen yüzüyle girecekmiş gibi gözüküyor.

Fenerbahçe hangi oyuncuları transfer etti?

Oyuncu Eski takımı Bonservis
Murat Sağlam Wolfsburg II Bedelsiz
Emre Belözoğlu Başakşehir Bedelsiz
Max Kruse Werder Bremen Bedelsiz
Allahyar Sayyadmanesh Esteghlal FC 750 bin euro

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Fenerbahçe hangi oyuncuları ile yollarını ayırdı?

Fenerbahçe, sözleşmesi sona eren altu oyuncusu ile henüz yeni sözleşme imzalamadı. Mehmet Topal'ın sözleşmesi feshedilirken, Valbuena Olympiakos'a Şener Özbayraklı da Galatasaray ile anlaştı.

Martin Skrtel Sözleşmesi sona erdi
Roman Neustadter Sözleşmesi sona erdi
Tolga Ciğerci Sözleşmesi sona erdi
Roberto Soldado Sözleşmesi sona erdi
İsmail Köybaşı Sözleşmesi sona erdi
Volkan Demirel Sözleşmesi sona erdi
Mehmet Topal Serbest kaldı
Mathieu Valbuena Olympiakos
Şener Özbayraklı Galatasaray

 

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