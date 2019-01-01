Fenerbahçe'nin 2019-2020 sezonu transferleri: Gelenler-Gidenler
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2018-19 sezonunda yaşadığı hayal kırıklığını gidermek isteyen Fenerbahçe, transfer dönemine hızlı bir giriş yaptı.
Geçtiğimiz sezonki kadrosunda büyük bir revizyona başlayan Fenerbahçe, 2019-2020 sezonuna yenilenen yüzüyle girecekmiş gibi gözüküyor.
Fenerbahçe hangi oyuncuları transfer etti?
|Oyuncu
|Eski takımı
|Bonservis
|Murat Sağlam
|Wolfsburg II
|Bedelsiz
|Emre Belözoğlu
|Başakşehir
|Bedelsiz
|Max Kruse
|Werder Bremen
|Bedelsiz
|Allahyar Sayyadmanesh
|Esteghlal FC
|750 bin euro
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Fenerbahçe hangi oyuncuları ile yollarını ayırdı?
Fenerbahçe, sözleşmesi sona eren altu oyuncusu ile henüz yeni sözleşme imzalamadı. Mehmet Topal'ın sözleşmesi feshedilirken, Valbuena Olympiakos'a Şener Özbayraklı da Galatasaray ile anlaştı.
|Martin Skrtel
|Sözleşmesi sona erdi
|Roman Neustadter
|Sözleşmesi sona erdi
|Tolga Ciğerci
|Sözleşmesi sona erdi
|Roberto Soldado
|Sözleşmesi sona erdi
|İsmail Köybaşı
|Sözleşmesi sona erdi
|Volkan Demirel
|Sözleşmesi sona erdi
|Mehmet Topal
|Serbest kaldı
|Mathieu Valbuena
|Olympiakos
|Şener Özbayraklı
|Galatasaray