Fenerbahçeli oyuncular ve Erol Bulut, eleştirilerin odağında

Fenerbahçeli futbolcular ve teknik direktör Erol Bulut, Galatasaray derbisinin ardından eleştirilerin hedefi haline geldi.

Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Serhat Akın da sarı-lacivertlilerin Galatasaray ile oynadığı derbinin ardından bazı oyuncuları ve teknik direktör Erol Bulut'u adeta topa tuttu.



Twitch yayınında konuşan eski milli futbolcu, Erol Bulut'un yetersiz olduğunu dile getirdi. Bulut'un kendisini heyecanlandırmadığını ifade eden Akın, "Bir teknik direktör 23 hafta boyunca nasıl bir sistem oturturamaz? Takıma Mesut Özil gelmiş, kenarda Erol hocayı görünce beni heyecanlandırmıyor. Galatasaraylılar kenarda Fatih Terim'i görünce bir heyecanlanıyordur bence. Bugüne kadar hiç yorum yapmadım ama Fenerbahçe hocası değil. Fenerbahçe'nin hiçbir oyun planı yok" dedi.



"Fenerbahçe topçusu değil"



Gakatasaray'ın attığı golde Mohamed Mustafa'dan yediği çalımdan dolayı eleştirilerin hedefi haline gelen Serdar Aziz ile ilgili de yorumda bulunan Akın, "Fenerbahçe'nin yeni transferi Szalai çok iyi bir adam ama Serdar Aziz maçı katleden adam. Hayatımda bu kadar tek hamle yapan oyuncu görmedim. Bence Fenerbahçe oyuncusu değil, gider Kayseri'de Antalyaspor'da oynar" diye konuştu.



"Emre Kılınç 10 gömlek daha üstün"



Performansıyla eleştirilen bir başka isim olan Mert Hakan Yandaş hakkında da sert konuşan eski milli futbolcu, sözlerini şöyle tamamladı: "Herkes bana Mert Hakan Yandaş'ı soruyor. Bana göre, Mert Hakan Yandaş Fenerbahçe'nin futbolcusu değil. Bu konuda kimse kusura bakmasın. Hiçbir şekilde katkısını göremiyor Fenerbahçe. Galatasaray'da Taylan Antalyalı gencecik topçu fakat sahanın her yerinde görebiliyorsunuz onu. Örneğin Emre Kılınç da Sivasspor'dan geldi fakat bence 10 gömlek daha üstün Mert Hakan'dan."