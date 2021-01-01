Fenerbahçeli Michael Frey'i Sint-Truiden transfer etmek istiyor

Belçika Ligi'nde attığı gollerle adından söz ettiren İsviçreli golcünün talipleri artıyor.

Fenerbahçe'de Ali Koç döneminin ilk transferlerinden olan ve Damien Comolli'nin İsviçre'nin Zürich takımından transfer ettiği Michael Frey, sarı-lacivertli takımda beklentileri karşılaşmaktan uzak bir görüntü çizse de bu sezon Belçika Ligi'ndeki performansıyla yeniden kendisini bulmuş gibi görünüyor.

Fenerbahçe'nin ligin ilk haftasında 2-1 kazandığı Çaykur Rizespor deplasmanında 90 dakika forma giyen 26 yaşındaki oyuncu yapılan takviyelerin ardından kadroda düşünülmemiş ve Belçika Ligi takımlarından Waasland-Beveren'e kiralanmıştı.

Takımı son sırada yer alsa da attığı 16 gol ile adından söz ettiren Frey Belçika'da kalabilir.

Sint-Truiden talip olabilir

Belçika basınından Het Nieuwsblad'a göre Beveren sezon sonunda küme düşse bile Frey farklı bir formayla kariyerini bu ülkede sürdürmeye devam edebilir.

Habere göre ligde 38 puanla 15. sırada yer alan Sint-Truiden pandeminin getirdiği ekonomik nedenlerden dolayı zor bir dönemden geçerken, 1924'te kurulan köklü kulübün kısa bir süre içerisinde 5 milyon euro'luk gelir etmesi gerekiyor.

Söz konusu 5 milyon euro'luk geliri bu sezon 34 maçta 17 gol ile oynayan Japon forveti Yuma Suzuki'yi satarak elde etmeyi planlayan Sint-Truiden'in bu oyuncu için 10'dan fazla teklif aldığı öğrenilirken, kulübün sportif direktörü Takayuki Tateishi de bu gelişmeyi doğruladı ve oyuncunun takımdan ayrılma olasılığının çok yüksek olduğunu açıkladı.

Yüksek maaşı problem

Sint-Truiden'in Suzuki'nin satışına onay vermesi halinde bu oyuncudan doğacak boşluğu Frey ile doldurmak istediği öne sürülürken, Fenerbahçe'nin oyuncuya ödediği Belçika standartlarına nispeten yüksek maaş bu transferin önündeki en büyük engel gibi görünüyor.

Sint-Truiden'in buna rağmen sezon sonunda Frey'i kiralamak ya da uygun şartlarda bonservisiyle transfer edebilmek için Fenerbahçe'nin kapısını çalması bekleniyor.

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