Fenerbahçeli Mesut Özil'den ilk sözler: Keşke daha erken olsaydı, iyi ki olmuş

Fenerbahçe Kulübü, yeni transferi Mesut Özil için görkemli bir imza töreni düzenledi.

'nin yeni transferi Mesut Özil, Faruk Ilgaz Tesisleri'nde kalabalık bir basın ordusunun karşısında düzenlenen törenle 3.5 yıllık sözleşmeye imza attı.

Mesut Özil'e hem taraftarlar hem de basın mensupları çok sayıda soru sordu.

Mesut ilk olarak "Ne diyeceğimi bilmiyorum çünkü heyecanlıyım. Çok mutluyum aynı zamanda. Benim için bir hayaldi. İki taraf için de bu muhteşem bağlantı olacak. İnşallah takıma sahada yeteneğimle faydalı olacağım" cümlelerini kullandı.

"Ben Fenerbahçe'ye inanıyorum. Her zaman da bir Fenerbahçeli olarak inanmışımdır. Burada olduğum için de çok mutluyum, herkese teşekkür ediyorum" diyen Mesut, soruları da yanıtladı.

"Seni kim Fenerbahçeli yaptı?" sorusuna "Beni Fenerbahçeli yapan kendimim. Küçükken maçları seyrederken birisi Galatasaraylı, birisi Beşiktaşlı olurdu. Ben Fenerbahçeliydim. Öyle de kalacağım" diyen 32 yaşındaki oyuncu, "Fenerbahçe'nin şampiyon olacağına inanıyorum. Fenerbahçe her zaman ligi kazanmak için oynuyor. İnşallah bunu en kısa zamanda yapıp bu sezon kazanacağız" dedi.

Takımda en beğendiği ismi Pelkas olarak açıklayan Mesut, "Onu çok beğeniyorum. Aynı pozisyonda oynuyoruz. Çok yetenekli bir oyuncu, o nedenle Pelkas diyorum. Eskiden ise Fenerbahçe'yi izlerken Jay-Jay Okocha'yı çok beğenirdim. Fenerbahçe tarihinde birlikte oynamayı en çok isteyeceğim iki futbolcu var ise Alex ve Emre Belözoğlu'dur" ifadelerini kullandı.

Mesut üzerinde baskı olduğunu bildiğini belirterek, "Bir futbolcunun üzerinde her zaman baskı vardır. Son dönemlerimde her zaman büyük kulüpler için oynadım. Her zaman baskı olmuştu. Fenerbahçe'de de baskı olacağını biliyorum. Tabii ki büyük kulüplerde oynadım ama Fenerbahçe farklı bir şey benim için. Sevdiğim, çok değer verdiğim bir kulüp. Elimden gelen her şeyi yapacağım. İnşallah her şey güzel olacak" dedi.

Yıldız oyuncu "Kariyerinde 'keşke' ve 'iyi ki' dediği şeyler var mı?" sorusuna ise bugünü vurgulayarak çok kısa bir yanıt verdi: "Keşke daha erken olsaydı, iyi ki şimdi olmuş!"

Bu cevaptan sonra Ali Koç araya girerek "Sahadaki zekasının nereden geldiği belli oluyor" eklemesinde bulundu.

ve Milli Takımı

Bundesliga'ya dönme ihtimali olmadığını belirten gurbetçi oyuncu, "Benim amacım sadece 'de değil Avrupa'da da Fenerbahçe'yi temsil etmek. Umarım Şampiyonlar Ligi'ne girerek orada da kulübümüzü temsil edeceğiz" dedi. Mesut, çok tartışılan Almanya Milli Takımı kararı için de "Ben bir yola girmişken asla geri dönmem. Geri dönme ihtimalim yok. Almanya Milli Takımı'na başarılar diliyorum ama ben asla bir daha oynamam" dedi.

Mesut ayrıca 'de antrenmanına Fenerbahçe formasıyla gittiği yönündeki iddianın doğru olmadığını belirterek, "Eski kulübüme karşı saygısızlık olurdu" ifadelerini kullandı.

Mesut'un açıklamalarında öne çıkan diğer cümleler ise şöyle:

Futbol yeteneği

"Ben doğduğum yerde arkadaşlarımla, ağabeyimle her zaman futbol oynardım. Birkaç yaş büyük oldukları için, ben de her zaman top gelmeden önce ne yapacağımızı düşünmeye başlardım. Profesyonel olduğumda da bu şekilde devam etti. Top bana gelmeden önce her zaman opsiyonlara bakarım, düşünürüm, takım arkadaşlarımın nereye koştuğuna bakarım. Benim oyunumum düşünmekle geçiyor"

Burak Yılmaz'ın açıklamaları

"Burak Yılmaz kardeşimize gelirsek, ona başarılar diliyorum. İnşallah kendisini iyi şekilde sahada temsil eder."

Arda Turan

"Arda Turan çok sevdiğim bir kardeşim. İspanya'da onunla karşılıklı oynamıştık. Burada da karşı karşıya maçlarımız olacak. Ona başarılar diliyorum."