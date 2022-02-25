Slavia Prag deplasmanında 3-2 yenilen ve Avrupa'ya veda eden Fenerbahçe'nin tecrübeli orta saha oyuncusu Mert Hakan yandaş karşılaşmanın ardından oldukça üzgün olduklarını söyledi.

Bütün sorumluluğun oyuncular da olduğunu söyleyen Mert Hakan Fenerbahçe forması giyen oyuncuların daha da bu denli ezilmemesi gerektiğinin altını çizdi:

Ne söylendi?

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan yıldız oyuncu beklentileri karşılayamamanın hayal kırıklığını yaşadıklarını belirtti.

"Sorumluluk biz oyuncuların. Fenerbahçe formasını giyerken bu kadar ezilmemeliyiz. Bu kadar pozisyon veremeyiz, bu kadar mücadeleden yoksun bir oyun ortaya koyamayız. Çok üzgünüz. Söyleyebileceğim çok şey yok utanıyoruz"

İstikrar sağlayamadı

Sakatlıklar nedeniyle bu sezon düzenli bir şekilde forma şansı bulamasa da 24 maçta oynayan Mert Hakan yandaş attığı iki golü de Avrupa kupalarına kaydetti.

Slavia Prag deplasmanında takımının ilk golünü imza atan Mert Hakan, hem de İsmail Kartal döneminde düzenli bir şekilde ilk 11'de oynama fırsatı bulamadı.

Ligde 26 hafta sonunda sadece sekiz kez ilk 11'de oynayan milli futbolcu, iki asist yaptı. Geçtiğimiz sezon büyük umutlarla transfer olduğu Fenerbahçe adına ligde dört gol atan 27 yaşındaki oyuncu bu sezon ise Süper Lig'de gol sevinci yaşayamadı.

Zaman zaman 10 numara pozisyonunda oynayan Mert Hakan, zaman zaman ise merkez orta sahadaki ikiliden biri olarak görev yaptı.

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