Fenerbahçeli futbolcu Mesut Özil'in kripto parasının adı belli oldu

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü yıldızı Mesut Özil, kendi kripto parasını çıkarmaya hazırlanıyor. Sosyal medya hesabından konu ile ilgili paylaşım yapan Mesut, kripto parasının adını "M10 Token" olarak belirledi.

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından "heyecan verici şeyler yakında" şeklinde bir gönderi paylaşan Mesut Özil, kripto para dünyasına hızlı bir giriş yaptı.

Ne söylendi?

Bitcoin mi? Ethereum mu? şeklinde bir anket yapan Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mesut Özil, bu konu hakkında takipçilerinin de fikrini aldı.

Twitterda 26 milyon takipçi sayısına ulaşan Mesut Özil, "çok yakında" şeklinde bir paylaşım yaparak kripto para konusundaki meraklıları heyecanlandırdı.

Mesut Özil, kendi kripto parasını piyasaya süren ilk futbolcu olmayı hedefliyor.

Mesut Özil'in kariyeri

Futbola Schalke altyapısında başlayan Mesut Özil, 2007 yılında 5 milyon euroluk bedelle Werder Bremen takımına transfer oldu. Almanya'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken yıldız oyuncu, özellikle Almanya Milli Takımı'ndaki performansıyla büyük takımların ilgisini çekti.

2010 yılında Real Madrid ile anlaşan Mesut, 18 milyon euro'luk bedelle İspanyol devine imza attı. Yıldız orta saha oyuncusu, Real Madrid'de başarılı sezonlar geçirdikten sonra 2013 yılında 47 milyon euro'ya İngiliz takımı Arsenal'in yolunu tuttu. İngiltere Premier Ligi'nde asistleriyle göz kamaştıran Mesut Özil, 2021 yılının ocak ayında Fenerbahçe'ye bedelsiz olarak transfer oldu.

Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, 2014 yılında FIFA Dünya Kupası'nı kazanarak kariyerindeki en büyük başarıya ulaştı.

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