Fenerbahçeli futbolcu Guendouzi, oyuncu tünelinde öfkeli bir Lyon taraftarının saldırısına uğradı

Olympique Lyon - Fenerbahçe (1-2) maçının ardından çarşamba günü ortalık karıştı. Olayların merkezinde Mattéo Guendouzi vardı ve Türk ekibinin orta sahası, öfkeli bir Lyon taraftarının saldırısına bile uğradı.

Görüntülerde, Guendouzi'nin play-off'lardaki heyecan dolu maçın ardından Lyon taraftarlarını tahrik ettiği görülüyor. Bu durum ev sahibi takım oyuncularını öfkelendirirken, sonrasında Fenerbahçeli futbolcuların da dahil olduğu bir arbede yaşanıyor.

Tribünden çekilen görüntülerde, bir Lyon taraftarının Guendouzi'ye saldırmak için oyuncu tünelinin bulunduğu bölüme atladığı görülüyor. Söz konusu kişi daha sonra aralarında Ederson'un da bulunduğu isimlerden yumruk yiyor.

Guendouzi geçmişte Lyon'un ezeli rakibi Olympique Marsilya'da forma giymişti. Bu nedenle çarşamba günü sahaya çıktığında yoğun ıslıklarla karşılandı. O da buna orta parmağını göstererek karşılık verdi.

Fenerbahçe son bölümde direndi ve Lyon'u sonunda 1-2 mağlup etti. Böylece Şampiyonlar Ligi bileti Türk devinin eline geçti, Lyon ise bu sezon Avrupa Ligi'nde mücadele edecek.