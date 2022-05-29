Fenerbahçeli Altay Bayındır, Giresunsporlu Umut Nayir'in podcast programı Çift Forvet'e konuk oldu

Podcast programı yapma kararı alan Giresunspor'un golcüsü Umut Nayir'in ilk konuğu Fenerbahçe'nin kalecisi Altay Bayındır oldu.

Kariyerini Giresunspor formasıyla sürdüren deneyimli oyuncu Umut Nayir, sosyal medyada yeni bir oluşuma imza attı ve bir podcast programı yayımlamaya başladı. 29 yaşındaki oyuncunun "Çift Forvet" adındaki podcast programındaki ilk konuğu ise Ankaragücü'nde bir dönem birlikte top koşturduğu eski takım arkadaşı Altay Bayındır oldu.

Apple Podcast ve Spotify aracılığıyla yayımlanan programa konuk olan Altay Bayındır, Fenerbahçe formasıyla geçirdiği 2022-2023 sezonunu masaya yatırdı. Pandemi dönemine değinen Altay, o dönemi Umut ile beraber geçirdiklerini anımsatırken, söz konusu dönemin kendileri adına güzel ancak insanlık adına oldukça sıkıntılı geçtiğinin altını çizdi.

Altay'ın kaptanlık onuru

İki eski oda arkadaşının yaklaşık 34 dakika süren söyleşide kalecilerin zaman geçirme adına rakip oyuncularla çarpışmalardan sonra zaman geçirmek için kendilerini yere atmalarından ve kurtartışlarından sonra yere kapaklanmalarından hoşlanmadığını belirten Umut Nayir, bunu tercih eden kalecilerin kendisini sinirlendirdiğinin altını çizdi.

Altay Bayındır ise yan toplarda rakibin santrforların kendisinin çıkmaması için önünü kapatmasından rahatsızlık duyduğunu belirtti.

Son dönemde Fenerbahçe'de kaptanlık bandını da takan milli oyuncu takımın kaptanı olsa da olmasa da her zaman takımın enerjisini yukarı çekebilmek adına elinden geleni yaptığını ve hem Ankaragücü'nde hem de Fenerbahçe'de kaptanlık yapmanın kendisi adına onur verici olduğunu söyledi.

İnsanların zaman zaman sahada mücadele eden futbolcuların ailesi ve değerleri olduğunu unuttuğunu belirten Altay, sahada oynanan şeyin sadece bir oyun olduğunu ve toplumun bunu kavramakta zorlandığını belirtti.

Daha fazla okuma