Fenerbahçe'den tepki: Penaltımızı 9 saniyede iptal edip bizden iyi niyet bekliyorlar

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Metin Sipahioğlu, tartışmalı hakem kararları hakkında açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Metin Sipahioğlu, TRT Spor'da yayınlanan 'Başlama Vuruşu' adlı programa bağlandı.

Sipahioğlu neler söyledi?

Sipahioğlu, basında Fenerbahçe'yi hedef alan demeçler olduğu için TRT Spor' a bağlanma gereği duyduklarını belirtti:

"Diğer camiaların zeytinyağı gibi üste çıktığı açıklamalar üst üste geliyor. Son günlerde hepinizin malumu bazı açıklamalar oldu. Antalyaspor maçındaki penaltının yangından mal kaçırır gibi iptal edilmesi belki dünya rekoru oldu. Büyük resmi göstermek istiyoruz.

"3 Temmuz 2011'de en büyük kumpası gördü Fenerbahçe. Bu olaydan sonra hangi takımın zirveden dibe, hangi takımın dipten zirveye çıktığı ortada... Fenerbahçe'nin yaşadığını başka camia yaşasa belki de yok olurlardı."

Beşiktaş'ın açıklaması hakkında neler söylendi?

Sipahioğlu, Beşiktaş'ın yaptığı açıklamayla ilgili de konuştu:

"90'lı yılların sonundan başlayarak bu ülke, 10 yıl TFF başkanlığı yapan ve hayâlinin Galatasaray başkanlığı olduğunu belirten isimleri gördü. Aynı dönemlerde ülkemizin başbakanının takımının neredeyse her maçına gittiğini gördük.

"Sezon başından beri 'Rıdvan Dilmen Sezonu' algısı yapılıyor. Serdar Tatlı'yı göreve bizim getirdiğimiz algısını yaptılar. 25 yıldır oynanan tiyatronun adı 'Yavuz hırsız, ev sahibini bastırır'dır.

"Fenerbahçe'nin 7 yıldır şampiyonluğu yok. Bu tablo varken hâlâ utanmadan 'adalet, adalet' diye çığırtkanlık yapıyorlar. Beşiktaş her kelimesine imza atılacak bir açıklama yaptı. Ama keşke Kadıköy'deki derbiden önce maçın hakemi için 'Fenerbahçe Başkanı'nın şirketinde çalışıyor' algısı yapmasalardı da bu açıklamaları anlam bulsaydı."

Mostafa Mohamed'e 1 maç ceza verilmesi hakkında neler söylendi?

Metin Sipahioğlu, PFDK'nin Ankaragücü maçında gördüğü kırmızı karttan dolayı 1 maç ceza verilen Mostafa Mohamed kararını da eleştirdi:

"Bizim golümüz 4 dakika 17 saniye incelendi. Dün akşam yaşanan penaltı pozisyonunu tek açıdan değerlendirdiler ve 9 saniyede iptal ettiler sonra da Fenerbahçe'den iyi niyet bekliyorlar. Fenerbahçe nasıl iyi niyet göstersin?

"PFDK, dirsek atan oyuncuya bir maç ceza veriyor. Bu kararı veriyorlarsa Türk futbolu sadece bağırma, çağırma ve algılarla yönetiliyordur. İki değil de bir maç ceza veriliyorsa Türk futbolu farklı denklemlerle yönetiliyor demektir. Galatasaray başkanının demecini herkes gördü.

"Biz bu ülkede neler gördük. 2012 yılında rakibimizin stoperleri ve teknik direktörü sahaya çıkabilsin diye bir uygulama hayata geçirildi. Ceza erteleme uygulaması. Kadıköy'e o sayede çıktılar. Türkiye bunları konuşsun.

"Hakem hataları olmasa şu an liderlik koltuğundaydık. Her maça final olarak bakacağız ve adım adım zafere yürüyeceğiz. Son 13 hafta için kenetlenelim. Bu yapıya karşı tek şansımız kenetlenmek."