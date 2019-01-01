Fenerbahçe'den son beş sezonun en düşük pas isabet yüzdesi

Fenerbahçe, Bursaspor karşısında 2014'ten beri en düşük isabet yüzdesiyle paslaştığı maçı oynadı.

Süper Lig'in ilk devresini 17. sırada tamamlayarak büyük bir hayâl kırıklığı yaşayan Fenerbahçe, ikinci yarıya da iyi başlayamadı.

Bursaspor deplasmanından 90. dakikada yediği golle iki puan bırakarak dönen sarı-lacivertliler, oynadıkları oyunla da ümit vermedi.

Fenerbahçe, Bursaspor karşısında bu sezon Süper Lig'de en az isabetli pas attığı (210; Galatasaray maçı ile eşit) ve en düşük pas yüzdesiyle oynadığı maçı yaşadı.

Aynı zamanda sarı-lacivertliler, Opta'nın ölçüme başladığı 2014-15 sezonundan beri en düşük pas isabet yüzdesine sahip olduğu maçı oynadı. 2017'deki Galatasaray derbisinde %63.6 pas isabetiyle oynayan Fenerbahçe, bu akşam Bursaspor karşısında %61'lik pas isabet oranıyla oynadı ve son beş sezondaki en düşük pas isabet yüzdesine sahip oldu.