Fenerbahçe'den sert açıklama: Ümit Özat bu camianın bir parçası olamaz!

Sarı-lacivertli takım eski kaptanı Ümit Özat'ın kulübe ve başkan Ali Koç'a eleştirileri üzerine oldukça sert bir cevap verdi.

Fenerbahçe geçtiğimiz günlerde katıldığı bir YouTube kanalında yaptığı açıklamalardan dolayı eski kaptanı Ümit Özat'ı eleştiren bir açıklama yayımladı.

Ümit Özat'ın açıklamalarının çirkin iftiralar içerdiği ifade edilen mesajda, deneyimli futbol adamının sınırını ve haddini aşarak, kabul edilemez ifadeler kullandığı belirtildi.

Fenerbahçe'nin açıklaması

Ümit Özat'ın Ali Koç'un başkan olduğu 2018 yılından bu yana adeta kulübün karşısında cephe aldığının belirtildiği açıklamada, Özat'ın kulübün değerlerine sahip çıkmadığı ifade edildi.

"Fenerbahçe formasını giymiş bir kişi olarak Ümit Özat’ın 2018 yılından itibaren Kulübümüze dair yaptığı tüm açıklamaların ne anlam taşıdığını çok iyi bilmekle beraber kendisinin yorumlarını bugüne dek ifade özgürlüğü kapsamına değerlendirdik.



"Ancak söz konusu camiamız olduğunda çirkince iftira ve saldırıları yayın politikası haline getirmiş, kime ve kimlere hizmet ettiği herkes tarafından bilinen bir yayında verdiği son beyanatlarla Ümit Özat, bu kez sınırını ve haddini fazlasıyla aşmıştır.



"Fenerbahçe takımının kaptanlık pazubandını taşımış bir insan kulübümüzün değerlerine nasıl sahip çıkılması gerektiğini de en iyi bilmesi gereken kişidir.



"Yaptığı son açıklamalarla Fenerbahçe değerlerini içselleştiremediği çok belli olan Ümit Özat’ın, camiamıza düşmanlığı adeta bir misyon gibi üstlenen şahısların yayınında bu söylemleri ifade etmesi, içerisinde bulunduğu ruh halinin en net göstergesidir."

"Hizmet ettiği amaç malum"

Ümit Özat'ın Fenerbahçe'nin adını kullanarak kendisini bu şekilde gündeme getirmeye çalıştığı belirten açıklamada bu tarz davranışlarla Fenerbahçe camiasının bir parçası olamayacağının altı çizildi.

"Kendisinin bu davranışının ne amaca hizmet ettiği satır aralarını iyi okuyan taraftarlarımızın malumudur. Bu duruma ilişkin başka söylenecek söz yoktur.



"Fenerbahçe çatısı altında Fenerbahçe’nin başarısı için geçmişte de bugün de elini taşın altına koymuş, bu formanın ağırlığını hiçbir zaman unutmamış Emre Belözoğlu hakkındaki çirkin, üslupsuz, haksız, iftira dolu açıklamaları olacaktır.



"İftiralarla aslında kulübümüze ve camiamıza zarar vermeye çalışılan; amacı, rengi, tarafı belli odakların hedefi olan Emre Belözoğlu’nun; 3 Temmuz 2011’de ve sonrasında durduğu yer, yaptığı açıklamalar, ortaya koyduğu duruş ve tavır, camiamızın, tüm kamuoyunun malumudur ve kanıtlarıyla ortadadır.



"Bugün, Fenerbahçe adını kullanarak kendini gündeme getiren bu kişi ise geçmişinde ortaya koyduğu herkesçe bilinen eylem- fiilleriyle ve bugün dile getirdiği hadsiz söylemleriyle bu camianın bir parçası olamayacağını bir kez daha gözler önüne sermiştir."

Ümit Özat ne demişti?

Fenerbahçe'nin Ali Koç dönemindeki futbol yönetimini eleştiren Özat, Futbol Arena' ya yaptığı açıklamada sarı-lacivertli takımın iyi yönetilmediğini söylemişti.

"Göz göre göre bu kadar yanlış yapılmaz. Üç senede 70-75 transfer yapılmaz.

"Ne yapacağım yani, Ali Koç bu ülkenin en zengin ailesinin çocuğu diye inanmadığım şeyleri mi söyleyeceğim? Kötü yönetiyorsun kardeşim!"

Ümit Özat'tan cevap

Fenerbahçe'nin kendisine yönelik açıklamasının ardından sosyal medyadan cevap veren Özat, bir Fenerbahçe taraftarı olarak takımının durumundan rahatsızlık duyduğunu ifade etti.

"Ben Fenerbahçe taraftarıyım. Futbol oynarken çok yıldızımız barışmasa da 2011 şampiyonluğundan sonra FETÖ'ye karşı tek başına verdiği mücaledede hep Aziz Yıldırım'ın yanında oldum.

"Takımımın bulunduğu durumdan ve tutarsız kararlarından rahatsızım. Yıllarca kaptanı olarak hizmet verdiğim kulübüme karşı kendimi sorumlu hissediyorum. Üslubumu beğenirsiniz ya da beğenmezsiniz ama yanlış yoldasınız. Değerlendirmeyi kamuoyuna bırakıyorum."