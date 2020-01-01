Fenerbahçe'den Serdar Aziz'in sağlık durumu hakkında açıklama
Fenerbahçe ile Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanş mücadelesinde Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.
İlk maçı 2-1 kazanan bordo-mavili ekip, rakibini deplasmanda da 3-1 mağlup ederek finale yükselen ilk takım oldu.
Fenerbahçe'nin stoperi Serdar Aziz, Alexander Sörloth ile girdiği hava topu mücadelesinin ardından sakatlanmış ve 61. dakikada yerini Jailson'a bırakmak zorunda kalmıştı.
Sarı-lacivertli kulüp, oyuncusunun sağlık durumuyla ilgili bir açıklama yaptı.
Açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Trabzonspor maçında aldığı darbe sonucu oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncumuz Serdar Aziz'e dizindeki ağrı nedeniyle tedavi ve takımdan ayrı özel program uygulanmaktadır. Oyuncumuzun Kasımpaşa maçında oynayıp oynayamayacağı henüz netleşmemiştir."
Fenerbahçe, Süper Lig'in 28. haftasında 21 Haziran Pazar günü saat 18:30'da deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak.