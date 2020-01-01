Fenerbahçe'den sakatlık açıklaması! Perotti ve Ademi...

Sarı-lacivertli kulüp, Beşiktaş ile oynanan maçta sakatlanan Diego Perotti ve Kemal Ademi'nin durumlarıyla ilgili bir açıklama yaptı.

, Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş ile oynanan derbi maçta sakatlanan oyuncularla ilgili bir açıklama yaptı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada Mauricio Lemos'un bileğinde kırık tespit edilmediği, Kemal Ademi'de ikinci derecede yırtık, Diego Perotti'de ise diz eklem kapsülünde zedelenme ve kaslarda kısmi yırtık tespit edildiği duyuruldu.

Fenerbahçe'nin açıklaması şöyle:

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"Beşiktaş maçında bileğine ağır bir darbe alan futbolcumuz Mauricio Lemos’un Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yapılan radyolojik X-ray görüntülemesinde kırık tespit edilmemiştir.



Oyuncumuz Kemal Ademi’nin Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yapılan muayenesinde ikinci derece yırtık tespit edilmiştir, tedavisine başlanmıştır.



Futbolcularımızdan Diego Perotti’nin Acıbadem Kadıköy Hastanesi’nde çekilen MR’ı sonucu diz ekleminin arka dış kapsülünde cilt, cilt altı dokularda ve zarlarda yırtılma, diz eklem kapsülünde zedelenme ve kaslarda kısmi yırtık tespit edilmiş, oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."