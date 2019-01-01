Fenerbahçe'den Mevlüt Erdinç transferinde 200 bin euro'luk çalım

Fenebahçe, iki Süper Lig takımıyla Mevlüt Erdinç için rekabete girerken sarı lacivetliler Galatasaray'dan 200 bin euro fazla vererek transferi bitirdi

hücum hattını son olarak Mevlüt Erdinç'le güçlendirdi. Sarı lacivertlilerin bu transferde iki Süper Lig kulübüyle rekabete girdiği iddia edildi.

Fanatik Gazetesinin haberine göre tecrübeli golcü için ve Yeni Malatya da devredeydi. Cim Bom, 32 yaşındaki forvete senelik 1 milyon Euro maaş teklif etti.

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Fenerbahçe ise masaya 1.2 milyon Euro ile oturdu. Mevlüt’ün tercihi Sarı-Lacivertliler’den yana oldu.

Alternatif gerekiyordu

Sarı lacivertlilerin santrfor bölgesinde Vedat Muriqi'nin tek alternatifi Allahyar Sayyadmanesh'ti. Genç oyuncu hazırlık maçlarında ümit verse de henüz Fenerbahçe seviyesine gelemedi. Mevlüt Erdinç transferiyle birlikte Kanarya hücum rotasyonuna önemli bir isimi kadrosuna katmış oldu. 32 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz swezon formasıyla ligde 12 gol kaydetmişti.