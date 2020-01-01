Fenerbahçe

Fenerbahçe'den Galatasaray'a cevap: O karanlık, derin ilişkilerinizde gizli

AA
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Başakşehir maçının ardından Galatasaray'ın sosyal medya hesabından kendilerine yönelik yaptığı açıklamaya sarı-lacivertlilerden cevap gecikmedi.

Fenerbahçe, Başakşehir ile Süper Lig'de oynadıkları mücadelenin ardından Galatasaray'ın karşılaşmanın hakemine yönelik yaptığı paylaşıma cevap verdi.

Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesabında yer alan ve sarı-kırmızılı kulübün paylaşımında kullandığı "Futbolda kapkara gece!" ifadesine vurgu yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"O karanlık; şampiyonluk posterlerinde saklamak zorunda kaldığınız yüzlerde, yıllarca futbolu tahakküm altına aldığınız derin ilişkilerinizde gizli! Kendi ışıklarınızı yakarsanız aydınlanır!"

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