Fenerbahçe'den Galatasaray'a cevap: O karanlık, derin ilişkilerinizde gizli
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Fenerbahçe, Başakşehir ile Süper Lig'de oynadıkları mücadelenin ardından Galatasaray'ın karşılaşmanın hakemine yönelik yaptığı paylaşıma cevap verdi.
Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesabında yer alan ve sarı-kırmızılı kulübün paylaşımında kullandığı "Futbolda kapkara gece!" ifadesine vurgu yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"O karanlık; şampiyonluk posterlerinde saklamak zorunda kaldığınız yüzlerde, yıllarca futbolu tahakküm altına aldığınız derin ilişkilerinizde gizli! Kendi ışıklarınızı yakarsanız aydınlanır!"
O karanlık; şampiyonluk posterlerinde saklamak zorunda kaldığınız yüzlerde, yıllarca futbolu tahakküm altına aldığınız derin ilişkilerinizde gizli!— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) December 23, 2020
Kendi ışıklarınızı yakarsanız aydınlanır! https://t.co/F2IaTpqRKq