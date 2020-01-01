Fenerbahçe'den Deniz Türüç'ün sakatlığıyla ilgili açıklama
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Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk maçında Fenerbahçe'nin dün Hes Kablo Kayserispor ile 0-0 berabere kaldığı maçta sakatlık geçiren ancak maçı tamamlayan Deniz Türüç ile ilgili bir açıklama yapıldı.
Sarı Lacivertliler'den yapılan açıklamada, oyuncunun MR'ının çekildiği ve sol dizinde darbeye bağlı ödem oluştuğu belirtildi.
Deniz Türüç'ün Gaziantep FK maçında oynayıp oynamayacağı cuma günü yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.