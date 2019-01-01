Fenerbahçe'den Brahimi harekatı! Fenerbahçe'den transfer haberleri 6 Ocak

Süper Lig'in ilk yarısını hayal kırıklıklarıyla kapatan Fenerbahçe'nin gündemi bir hayli yoğun. Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri...

Sadık Çiftpınar'ı kadrosuna katarak devre arası transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe, hücum hattını kuvvetlendirmek için harekete geçti.

Fanatik 'in haberine göre; sarı lacivertliler, sezon sonu Porto ile sözleşmesi sona erecek olan Yacine Brahimi için menajerler aracılığıyla nabız yokladı.

Sarı lacivertli yönetim, Brahimi için fiyat araştırması yaptıktan sonra Portekiz ekibinin kapısını çalacak.

Obi Mikel, Fenerbahçe'ye çok yakın

Süper Lig'in ilk yarısını 17. sırada tamamlayan ve ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, kollarını sıvadı.

Football365 'in haberine göre; orta sahaya takviye yapmak isteyen sarı lacivertliler, Çin kulübü Tianjin Teda ile sözleşmesini fesheden John Mikel Obi'yi transfer etmek istiyor.

Chelsea'den 2017'de ayrılarak Çin'e giden Nijeryalı orta sahanın Fenerbahçe'ye çok yakın olduğu belirtildi.

Ozan Tufan, Alanyaspor'da

Aytemiz Alanyaspor, Fenerbahçeli futbolcu Ozan Tufan'ı kiralık olarak transfer etti.

Ozan Tufan, Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde gerçekleştirilen törende Alanyaspor'a imza attı.

Alanyaspor'a transferi konusunda Hasan Çavuşoğlu ve teknik direktör Sergen Yalçın'a teşekkür eden Ozan, şunları kaydetti: "Devre arasında, 5-6 aylık bir süreçte beni kendi aralarında görmek istedikleri için teşekkür ediyorum. Başkanımın ve hocamın beklentilerini fazlasıyla karşılayacağımı belirtmek istiyorum. Futbolu çok özlediğimi, uzun süredir oynamadığımı, futbola hasret olduğumu buradan duyurmak istiyorum.

Sadık Çiftpınar Fenerbahçe'de

Stoper arayışlarını sürdüren sarı lacivertliler, Sadık Çiftpınar'ı kadrosuna kattı.

Evkur Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, DHA 'ya yaptığı açıklamada, oyuncunun transferi konusunda tarafların prensip anlaşmasına vardığını duyurdu.

TRT Spor 'un haberine göre; sarı-lacivertliler, Sadık için Yeni Malatyaspor’a 1 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Fenerbahçe ayrıca Yiğithan Güveli’yi bonservisiyle, Barış Alıcı’yı da 6 aylık kiralık olarak gönderecek.

Fenerbahçe'de hedef Adrien Silva

Radyospor 'dan Özgür Sancar'ın haberine göre; iki yönlü orta saha arayışında olan Fenerbahçe, gözünü Leicester City'nin yıldızı Adrien Silva'ya dikti.

İngiliz takımında bu sezon çok fazla forma şansı bulamayan Portekizli için sezon sonuna kadar kiralama formülü üzerinde duruluyor.

Gol sorununu Gabbiadini çözecek

Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda harekete geçen Fenerbahçe yönetimi, forvet transferi için rotasını İtalya'ya kırdı.

Calciomercato 'nun haberine göre; sarı lacivertliler, Southampton'da bekleneni veremeyen Manolo Gabbiadini'yi kadrosuna katmak istiyor.

Kiralama formülü üzerinde duran Fenerbahçe, bu transferde Milan, CSKA Moskova, Spartak Moskova ve Real Betis ile yarışıyor.

Ersun Yanal'dan transfer açıklaması

İkinci yarı hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Fenerbahçe'de transferle ilgili FB TV 'ye konuşan Ersun Yanal, şu ifadeleri kullandı:

"Herkesin merak ettiği transfer... Devre aralarında transfer yapmak çok zor. Bir oyuncuyu bir takım bırakıyorsa mutlaka başka problem vardır. Emin olun Fenerbahçe'nin kendi hedeflerine uygun çalışmalar yapıldığının bilinmesini istiyorum. Bu ortamda en doğrusu yapılacaktır. Başkanımızın etik konuda tavrı ve ısrarı nedeniyle iş uzuyor gibi görünse de değerli bir çalışma yapılıyor."