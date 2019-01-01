Fenerbahçe'den Beşiktaş'a kötü haber... Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri 15 Ocak

Fenerbahçe'nin transfer gündeminde kimler var? Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri, flaş gelişmeler.

Fenerbahçe'den Beşiktaş'a kötü haber.

Sabah'ın iddiasına göre, sarı lacivertli ekip Şener Özbayraklı'ya yeni sözleşme önerecek.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in eski öğrencisi olan ve siyah beyazlı ekibin transfer etmek istediği Şener için takas formülü düşünülüyordu. Takasta kullanılabilecek isim olarak da Fenerbahçe'nin istediği Tolgay Arslan öne çıkıyordu.

Bu planlar suya düşmüş durumda.

Ersun Yanal'ın kalmasından yana olduğu ve sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan 28 yaşındaki sağ bek oyuncusuna yeni kontrat teklif edilecek.

Ali Koç'tan Talisca bombası

Beşiktaş'ın eski yıldızı, Fenerbahçe forması mı giyecek?

Star'ın iddiasına göre, Çin'in Guangzhou Evergrande takımında forma giyen Brezilyalı hücum oyuncusu, Fenerbahçe'nin transfer listesine girdi.

Sarı lacivertli ekip, Çin ekibiyle anlaşıp oyuncuyla temasa geçmeyi hedefliyor.

Kameni, Fenerbahçe'den ayrıldı iddiası

Fransa ve Kamerun kaynaklı haberlere göre Fenerbahçe, Carlos Kameni ile sözleşmesini karşılıklı feshetti.

Haberlerde 34 yaşındaki file bekçisinin Afrika Kupası'nda forma giymek istediği ve bu nedenle Fenerbahçe'den ayrılarak düzenli forma giyeceği bir kulübe transfer olmayı hedeflediği ifade edildi.

Kameni, Fenerbahçe'den yıllık 2.2 milyon euro kazanıyordu.

Alberth Elis kararı açıklanıyor

Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği Alberth Elis için durum bugün belli oluyor.

Takvim'in iddiasına göre Houston Dynamo, Elis için son kararını hafta sonuna kadar verecek ve Fenerbahçe'yi bu konuda bilgilendirecek.

22 yaşındaki futbolcu sarı lacivertli ekipte forma giymeye sıcak bakıyor.

Cabaye, Fenerbahçe'ye önerildi

Menajerler, Fenerbahçe'ye her gün yeni oyuncular önermeye devam ediyor.

Fanatik'e göre, bu isimlerden sonuncusu Yohan Cabaye oldu.

Fransız orta saha oyuncusu, sezon başında imza attığı Al-Nasr ile olan sözleşmesini feshetti. “Bir an önce futbola dönmek istiyorum”, diyen 33 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe’ye önerildi.

Cabaye’nin yaşı nedeniyle transfere çekimser yaklaşılsa da maliyetin uygun olması sebebiyle teklif hemen reddedilmedi.