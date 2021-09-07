Fenerbahçe'den ayrılması beklenen Sinan Gümüş Süper Lig'de kalabilir

Sarı-lacivertli takımda kadro dışı kalan Sinan Gümüş'ün Kasımpaşa ile masaya oturduğu öne sürüldü.

Teknik direktör Vitor Pereira'nın Fenerbahçe kadrosunda düşünmediği ve aralarında Bundesliga ekiplerinin de olduğu çok sayıda takımdan transfer teklifi alan gurbetçi futbolcu Sinan Gümüş'ün son talibi Kasımpaşa oldu.

Geçtiğimiz günlerde sarı-lacivertli takımdan Nabil Dirar'ı alan Kasımpaşa, Sinan için de teklifini yaptı.

Vole'den Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığı bilgiye göre bu transferi bonservis bedeli ödemeden sonlandırmak isteyen Kasımpaşa, 27 yaşındaki oyuncunun Fenerbahçe'den bonservisini almayı bekliyor. Fenerbahçe'den ayrılsa bile İstanbul'da kalmak isteyen Sinan'ın bu teklife sıcak baktığı ve Kasımpaşa'da oynayabileceği kaydedildi.

Kasımpaşa, Sinan Gümüş’e “Bonservisini kulübünden al, gel” dedi. Sinan Gümüş teklife sıcak bakıyor. Son kararı Fenerbahçe verecek. — Yağız Sabuncuoğlu (@yagosabuncuoglu) September 7, 2021

İtalya'da tutunamadı

Altyapı eğitimini alan Sinan Türkiye'de ilk olarak 2014-2015 sezonunda Galatasaray forması giymişti. O sezon ligde dört maçta oynasa da U21 Ligi'nde 20 maçta 26 golle dikkat çeken Sinan, beş sezon giydiği sarı-kırmızılı formayla iki şampiyonluk yaşarken, sözleşmesinin sona ermesinin ardından Serie A yolunu tutmuştu.

Genoa'ya transfer olarak İtalya'ya giden Sinan Gümüş, burada istediği kadar forma şansı bulamayınca 2019-2020 sezonunun devre arasında Antalyaspor formasıyla Süper Lig'e geri dönmüştü. 10 maçta attığı 5 golle dikkat çeken tecrübeli oyuncu geçtiğimiz sezon sportif direktör Emre Belözoğlu tarafından Fenerbahçe'ye transfer edilmişti.

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