Fenerbahçe'den Alper Potuk'a sezon sonuna kadar izin

Babasının rahatsızlığı sebebiyle bir süredir antrenmanlara çıkamayan Alper Potuk'a sezon sonuna kadar izin verildi.

'de Süper Lig'in ikinci yarısında mücadele edecek 27 kişilik futbolcu listesinde Alper Potuk'a yer verilmedi.

Spor Arena'dan Süleyman Arat'ın haberine göre sarı lacivertli ekip, ara transfer döneminde takımdan ayrılması beklenen ancak babasının sağlık sorunu sebebiyle İstanbul'dan ayrılmayan 28 yaşındaki futbolcuya sezon sonuna kadar izin verdi.

Fenerbahçe'de bir süredir antrenmanlara çıkamayan Alper Potuk'un adı ara transfer döneminde Çaykur Rizespor ve ile anılmıştı.

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2013 yazında 'dan transfer edilen Alper'in sarı lacivertli ekiple Mayıs 2022'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.