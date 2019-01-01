Fenerbahçe'den Adebayor'a 1.5 yıllık sözleşme! Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri 23 Ocak

Fenerbahçe'nin transfer gündeminde kimler var? Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri, flaş gelişmeler.

Başakşehir kadrosuna Demba Ba'yı katarken forma şansı bulamayan Emmanuel Adebayor için transfer yolu açıldı.

Takvim 'de yer alan habere göre Fenerbahçe'nin uzun süredir gündeminde olan yıldız için 1.5 yıllık sözleşme teklif ettiği öne sürüldü.

Teknik Direktör Ersun Yanal'ın da bu transfere onay verdiği belirtiliyor.

Fenerbahçe'ye Premier Lig'den üç takviye

Fenerbahçe, Premier Lig'de forma giyen üç futbolcuyu kadrosuna katabilir.

Sabah 'ın iddiasına göre, sarı lacivertli ekip üç oyuncu için girişimlerini sürdürüyor: Chelsea'den Danny Drinkwater ile Victor Moses ve Fulham'dan Stefan Johansen.

Drinkwater ve Moses için Chelsea ile görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe, adı Galatasaray'la da anılan Johansen için de Fulham'la temas halinde. Johansen'in sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

Johansen ve Drinkwater orta sahanın ortasında görev alırken, Moses ise kanatlarda oynuyor.

Moses, Fenerbahçe'den teminat istedi

Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak için uzun bir süredir çabaladığı Victor Moses, Fenerbahçe'ye şartını iletti.

Milliyet 'te yer alan habere göre Chelsea forması giyen 28 yaşındaki futbolcunun transfer için garanti ücret niteliğindeki 2 milyon 860 bin sterlin teminat ücreti istediği bildirildi.

Moses bu sezon Premier Lig'de sadece 2 maçta forma giyebildi.