Fenerbahçe'den açıklama: Bir süredir takip ettiğimiz bazı örgütlü yapılar var
Taraftarların görüş ve yorumlarına saygı duyduklarının aktarıldığı açıklamada, "Son olarak futbol takımımızın Kaptanı Hasan Ali Kaldırım'a dair yine organize ve örgütlü şekilde gerçekleştirilen seviyesiz linç girişimi de hassasiyetle takipte olduğumuz bir diğer konudur. Kulübümüzün değerlerini hedef almak başta olmak üzere Fenerbahçe'yi ilgilendiren her kritik konuda kendi ajandaları doğrultusunda adımlar atan, gündemi yönlendirmeye çalışan bu örgütlü yapılar ile mücadele adına hukuki anlamda tüm adımların atılacağını kamuoyunun ve taraftarlarımızın bilgisine sunuyoruz" ifadeleri kullanıldı.
Akıllı telefon mesajlaşma uygulamaları üzerinden organize olarak suni gündemler oluşturduğunun öne sürüldüğü açıklamada şunlar kaydedildi:
"Bu yapılar içinde bulunan iyi niyetli taraftarlarımıza da gerek kulübümüzün hassasiyetleri doğrultusunda gerekse önümüzdeki dönemlerde yaşanacak hukuki süreçler bakımından bu yapıların bir ortağı ve parçası olmamaları gerektiğini önemle vurguluyoruz. Son olarak, her fırsatta yönetim kurulumuzu eleştirmeye ve itibarsızlaştırmaya çalışan bazı birey ve kesimlerin, daha önce birçok kez yönetim kurulu üyelerimize de saldırılar düzenlemiş bu yapıları kulübümüz ile bağlantılı şekilde göstermeye çalıştıklarını ve bu yönde imalı paylaşımlar yaptıklarını ibretle ve hayretle takip etmekteyiz. Bu kişilere çağrımız, ellerinde bu anlamda bilgi, belge ne varsa açıkça ortaya koymaları, bu bilgi ve belgeleri ortaya koymadan yaptıkları bu güdümlü paylaşımların kendilerini iftiracı ve müfteri ilan etmek dışında hiçbir karşılığının olmadığını bilmeleridir."