Fenerbahçe'den 65 yaş üzeri üyelere destek kolisi

Sarı-lacivertli camia 65 yaş üzeri kulüp üyelerine ve kombine kart sahiplerine temizlik ve gıda malzemeleri dağıtacak.

Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Kemal Danabaş, koronavirüs salgınına karşı 65 yaş üzeri kulüp üyelerine ve kombine kart sahiplerine destek kolisi göndereceklerini açıkladı.

Mustafa Kemal Danabaş'ın açıklamaları şu şekilde:

“Dünyayı saran Koronavirüsün ülkemizde etkisini göstermeye başladığı ilk andan itibaren Fenerbahçe Spor Kulübü olarak her türlü tedbiri aldık. Günden güne de gelişmelere uygun olarak bu tedbirleri güncelleyerek hayatımıza devam ediyoruz. Başkanımız Sayın Ali Koç’un önderliğinde, devletimizin uyguladığı 65 yaş üzerine sokağa çıkma yasağından sonra, 65 yaş üzeri kulüp üyelerimiz ile kombine kart sahiplerimize nasıl destek olabileceğimiz ile ilgili bir beyin fırtınası yaptık. Bunun sonucunda da ‘Fenerbahçe Ailesi Destek Kolisi’ adı altında onlara temizlik malzemeleri ve gıda malzemeleri içeren koliler göndermeye karar verdik. Önümüzdeki pazartesi gününden itibaren hem İstanbul’daki hem de diğer şehirlerdeki 65 yaş üzeri kulüp üyelerimiz ile kombine kart sahiplerimize bu kolileri ileteceğiz. Futbol, basketbol ve voleybolda kombine kart sahibi olan tüm 65 yaş üzeri taraftarlarımıza bu koliler iletilecektir. 5 bini aşkın 65 yaş üzeri kişi tespit ettik. Adresleri güncellemek ve onaylamak için ciddi bir kısmına ulaştık. Hala ulaşamadığımız üyelerimiz var. Kombine kart sahiplerinin hepsine ulaştık. Bizim ulaşamadığımız üyelerimiz 444 1907 numaralı telefondan kulübümüze veya uyeiliskileri@fenerbahce.org mail adresinden bize ulaşabilirler. Böylece adreslerini güncel hale getirebilirler. Bunları yapmaları halinde kendilerine ‘Fenerbahçe Ailesi Destek Paketi’ adını verdiğimiz koliler teslim edilecektir. Koliler, Getir firmasıyla yaptığımız iş birliği sonucunda Getir’in servis verdiği 5 ilde onlar tarafından dağıtılacaktır. Getir firmasına da bu iş birliği için teşekkür ediyorum.”

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