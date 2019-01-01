Fenerbahçe'de Zajc'ın dönüş süresi belli oldu

Fenerbahçe, Sivasspor maçı öncesi sakatlanarak kadroya alınmayan Miha Zajc'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Kulübü, 15. hafta ile oynayacakları maç öncesi sakatlık geçiren 25 yaşındaki futbolcu Miha Zajc ile ilgili resmi bir açıklama yayınladı.

Sivas kafilesine alınmayan Zajc'ın ayak bileği bağlarında kopma tespit edildiği haberleri gündeme gelmiş ve Sloven oyuncunun sezonu kapattığı söylenmişti. Fenerbahçe ise Zajc'ın dönüş süresi ile ilgili çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

"6-8 haftaya dönecek"

Sarı lacivertli ekibin resmi internet sitesinden yapılan açıklama şu şekilde:

"Oyuncumuz Miha Zajc'ın sakatlığıyla ilgili çeşitli medya kuruluşlarında gerçeği yansıtmayan haberler sebebiyle açıklama yapma zorunluluğu doğmuştur.



Oyuncumuzun planlanan tedavisi doğrultusunda sahalara dönüşü 6 - 8 hafta olacaktır. Belirttiğimiz sürenin dışında kamuoyunda yer alan spekülatif iddiaların hiçbir gerçekliği yoktur.



Kamuoyunun bilgisine sunarız.



Fenerbahçe Spor Kulübü"