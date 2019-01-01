Fenerbahçe'de tarihi gün! Kulüp, internet sitesi, televizyon ve sosyal medya hesaplarını kapattı

Fenerbahçe, başlattığı kampanya nedeniyle kulübe ait sosyal medya hesapları ve kitle iletişim araçlarını kısa süreliğine kapattı.

Sarı lacivertli kulüp, kampanyasına dikkat çekmek için tarihi bir olaya imza attı.

Mali bağımsızlığını sağlamak için "1 yılda 1 milyar lira" sloganıyla başlayacak olan destek kampanyası öncesi kulübe ait bütün internet ve sosyal medya hesaplarına erişim kapatıldı.

Başkan Ali Koç'un başlattığı ve " 'nin Kurtulu Savaşı" olarak nitelendirdiği kampanya bugün başlıyor. Kampanyanın başlama saati olan 19:07'den itibaren kulübün tüm sosyal medya ve kitle iletişim hesapları tekrar aktif hale gelecek.

Yoğurtçu Parkı'nda yer alan Alex de Souza ve Lefter Küçükandonyadis heykellerinin de üstü örtüldü ve heykellerin başına özel güvenlik görevlileri yerleştirildi.

Tüm Fenerium mağazalarının camları da siyaha bürünürken, kampanya nedeniyle mağazalar 19:07'ye kadar kapalı kalacak.

Fenerbahçe Kulübü, Yoğurtçu Parkı'nda bulunan Lefter Küçükandonyadis ve Alex de Souza heykellerinin de üzerini örttü. pic.twitter.com/SikIiSaBIq — Goal (@GoalTurkiye) 4 Nisan 2019

Fenerbahçe otobüsüne yapılan silahlı saldırının yıl dönümü

Aynı zamanda 4 Nisan 2015 yılında, Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe'nin Rize'de oynadığı deplasman maçının ardından Fenerbahçe kafilesi, Trabzon havalimanına giderken, pompalı tüfekle gerçekleştirilen bir saldırıya uğramıştı. Türk spor tarihine kara bir leke olarak geçen olayda otobüs şoförü ağır yaralanmıştı. Bazı taraftarlar yaşanan gelişmelerin bu olay nedeniyle de gerçekleştiğini belirtti.