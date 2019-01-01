Fenerbahçe'de santrfor kalmadı! Mevlüt'ten kötü haber...

Süper Lig'in 12. haftasında Yeni Malatyaspor deplasmanına çıkacak olan Fenerbahçe'de Mevlüt Erdinç de sakatlandı ve kadrodan çıkarıldı.

24 Kasım Pazar günü saat 19:00'da BtcTurk deplasmanına konuk olacak olan 'de bir sakatlık şoku daha yaşandı.

Vedat Muriqi'in sakatlığı sebebiyle elinde tek santrfor seçeneği olan Fenerbahçe'ye kötü haber geldi. Malatyaspor karşısında ilk 11'de olması beklenen 32 yaşındaki Mevlüt Erdinç de sakatlanarak maç kadrosundan çıkarıldı.

Antrenmanda bacağının alt kısmında ağrı hisseden Mevlüt Erdinç'in çekilen mr'ı sonrasında sol bacak alt adelesinde kısmı yırtık tespit edildi. Oyuncunun tedavisine başlandı.

Sakatlığı devam eden Max Kruse bu karşılaşmada da görev alamayacak. maçında sakatlanan ve milli takımından da çıkarılan Muriqi ise sakatlığının ilerlememesi için riske edilmeyecek.

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Kasımpaşa maçında kırmızı kart gören Mauricio Isla da cezası nedeniyle bu karşılaşmada forma giyemeyecek.

Fenerbahçe'nin Yeni Malatyaspor maçı kafilesi şu şekilde:

, Harun, Sadık, Zanka, Serdar, Rami, Murat, Hasan Ali, Emre, Jailson, Gustavo, Ozan, Tolga, Tolgay, Zajc, Ferdi, Alper, Dirar, Deniz, Rodrigues, Moses.