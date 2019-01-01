Fenerbahçe'de sakatların durumu belli oldu

Fenerbahçe'de hazırlık maçında sakatlanan Serdar Aziz ve Tolgay Arslan'ın durumları belli oldu.

'de Herta Berlin ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan Serdar Aziz ve Tolgay Arslan'ın durumu belli oldu.

Sözcü'den Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre Fenerbahçe, iki yerli futbolcusunu sakatlığa kurban vermenin şokunu yaşıyor.

Herta Berlin ile oynanan hazırlık maçının ilk yarısında sakatlanan Tolgay Arslan'ın bileğindeki liflerde zorlanma tespit edildiği ve yıldız futbolcunun 4-5 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

Karşılaşmanın son dakikalarında bileğinde sakatlık yaşayan ve tedavisinin ardından oyuna devam eden Serdar Aziz'in ise el bileğinde çatlak olduğu ve 2-3 hafta süreyle forma giyemeyeceği belirtildi.