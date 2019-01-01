Fenerbahçe'de sakat oyuncuların son durumu

Fenerbahçe'ye Demir Grup Sivasspor maçı öncesi bir iyi, iki de kötü haber geldi.

'in 26. haftasında Demir Grup ile karşılaşacak olan 'de sakat oyuncuların durumları da belli olmaya başladı.

Milliyet'in haberine göre Medipol maçında forma giyemeyen Mehmet Topal, bugün takımla birlikte çalıştı. Deneyimli oyuncunun Cuma günkü maçta sahada olması bekleniyor.

Dirar belirsiz, Valbuena yok

Medipol Başakşehir maçında oyuna sonradan giren ancak geçirdiği sakatlık nedeniyle maça devam edemeyen Mathieu Valbuena'nın ise yaklaşık 1 ay kadar sahalardan uzak kalacağı belirtildi. Deneyimli oyuncunun Ankaragücü maçına yetişip yetişmeyeceği ise belirsiz.

Takımla birlikte çalışmalara halen başlayamayan Nabil Dirar'ın Demir Grup Sivasspor maçında forma giyip giyemeyeceği ise belirsizliğini koruyor.