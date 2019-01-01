Fenerbahçe'de sakat oyuncuların son durumu
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AA
Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de sakat oyuncuların durumları da belli olmaya başladı.
Milliyet'in haberine göre Medipol Başakşehir maçında forma giyemeyen Mehmet Topal, bugün takımla birlikte çalıştı. Deneyimli oyuncunun Cuma günkü maçta sahada olması bekleniyor.
Dirar belirsiz, Valbuena yok
Medipol Başakşehir maçında oyuna sonradan giren ancak geçirdiği sakatlık nedeniyle maça devam edemeyen Mathieu Valbuena'nın ise yaklaşık 1 ay kadar sahalardan uzak kalacağı belirtildi. Deneyimli oyuncunun Ankaragücü maçına yetişip yetişmeyeceği ise belirsiz.
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Takımla birlikte çalışmalara halen başlayamayan Nabil Dirar'ın Demir Grup Sivasspor maçında forma giyip giyemeyeceği ise belirsizliğini koruyor.