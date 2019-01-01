Fenerbahçe'de sağ kanada sürpriz aday... Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri 16 Ocak

Fenerbahçe'nin transfer gündeminde kimler var? Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri, flaş gelişmeler.

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de beklenmedik bir isim gündemde.

Takvim'in iddiasına göre, scout ekibi, Ukrayna'nın Karpaty Lyiv takımında forma giyen Marian Shved'i takibe aldı.

21 yaşındaki futbolcu sağ kanatta görev yapıyor ve forvet arkası olarak da oynayabiliyor.

Bu sezo Ukrayna liginde 17 maça çıkıp 8 gol atan Shved için son kararı Ersun Yanal verecek.

Hem Moses hem Mikel

Nijerya kaynaklı haberlere göre Fenerbahçe sadece Victor Moses'la ilgilenmiyor.

Chelsea'nin eski yıldızı John Mikel Obi de sarı lacivertli ekibin radarında.

Haberde bu ikilinin ya Crystal Palace'a ya da Fenerbahçe'ye imza atacakları iddia edildi.

Fenerbahçe için Kudryashov iddiası

Sarı lacivertli ekip, Rus sol bek oyuncusu Fedor Kudryashov ile ilgileniyor.

Sabah'ın iddiasına göre, Fenerbahçe, Rubin Kazan'la sözleşmesini fesheden 31 yaşındaki Kudryashov'u kadrosuna katabilir. Oyuncuya 1 yıl opsiyonla birlikte 6 aylık teklif yapıldı.

Kudryashov, stoper ve orta sahada da görev alabiliyor.

Şener ısrarı sürüyor

Beşiktaş, Şener Özbayraklı'yı kadrosuna katma niyetinden geri adım atmıyor.

Sabah'ın haberine göre, Fenerbahçe'nin oyuncusuyla sözleşme yenileme kararı almış olmasına rağmen, siyah beyazlı ekip bu transferden vazgeçmiş değil.

28 yaşındaki sağ bekin, mevcut sözleşmesini yenilememesi halinde sezon sonunda serbest kalacak olmasını fırsat bilen Beşiktaş, oyuncunun tavrını gözlemleyecek. Şener - Tolgay takasında görüşmeler çıkmaza girince, Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki Tolgay görüşmeleri farklı bir boyut kazanmıştı. Fikret Orman ve ekibi, Tolgay için sarı lacivertli kulüpten gelen teklifleri de Şener Özbayraklı'daki gelişmelere göre değerlendirecek.

Babacar'da sona doğru

Fenerbahçe yeni forvetini İtalya'da buldu.

Islam Slimani, Roberto Soldado ve Michael Frey gibi isimlerden verim alamayan Fenerbahçe, ara transferde mutlaka bir forvet takviyesi yapma niyetinde.

Akşam'ın iddiasına göre, sarı lacivertli ekip Sassuolo’da mutsuz olan Khouma Babacar ile her konuda anlaştı.

Kulübüyle 2022 yılına dek sözleşmesi bulunan Babacar için görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe, Sassuolo'dan olumlu yanıt alarak bu transferi nihayete erdirmeyi hedefliyor.

26 yaşındaki futbolcu bu sezon Serie A'da 17 maça çıktı, 5 gol attı.

Senegalli forvetin ismi daha önceki yıllarda Beşiktaş'la da anılmıştı.

Son söz Ersun Yanal'da

Fenerbahçe, Sportif Direktör Damien Comolli'nin önderliğinde Leicester City'nin Portekizli orta saha oyuncusu ile anlaştı.

Fanatik'te yer alan habere göre Leicester City'de forma giyen Adrien Silva, sarı lacivertliler ile anlaşmaya vardı.

İngiliz ekibi, oyuncularının sezon sonuna kadar kiralanması konusuna sıcak bakıyor. Teknik Direktör Ersun Yanal'ın da onay vermesi halinde bu transfer sonlanacak.

29 yaşındaki oyuncu bu sezon sadece 2 Premier Lig maçında forma giydi.