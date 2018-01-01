Fenerbahçe'de Roberto Soldado'nun cezası ne zaman bitecek?

Fenerbahçe'de Galatasaray derbisinin ardından 6 maç ceza alan Roberto Soldado, formasına kavuşmaya hazırlanıyor.

Gol yollarında sorun yaşayan Fenerbahçe, İspanyol golcüsü Roberto Soldado'ya kavuşuyor.

Fanatik'in haberine göre; Galatasaray derbisinin ardından 6 maç ceza alan ve BB Erzurumspor maçında cezasını tamamlayan tecrübeli golcü, sarı lacivertlilerin Türkiye Kupası son 32 turunda Giresunspor ile oynayacağı maçta sahada olacak.

Slimani'nin düşük form grafiği ve Frey'in sakatlığının bulunması da Antalyaspor karşısında İspanyol futbolcunun oynama ihtimalini arttıyor.