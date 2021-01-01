Fenerbahçe'de Mesut Özil, Hatayspor maçının kadrosunda yer aldı

Süper Lig'in 22. haftasında Hatayspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe'de yeni transfer Mesut Özil, kafilede yer aldı.

Süper Lig'in 22. haftasında yarın saat 16.00'da deplasmanda Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu. Sarı-laciverti kulüp, Hatay maçının kafilesini Twitter hesabından duyurdu.



Ne zaman oynayacağı merakla beklenen yeni transfer Mesut Özil de sarı-lacivertlilerin Hatay kafilesinde yer alıyor.



İşte Fenerbahçe'nin 22 kişilik kamp kadrosu: Altay Bayındır, Harun Tekin, Gökhan Gönül, Uğur Yıldız, Nazım Sangare, Caner Erkin, Filip Novak, Sadık Çiftpınar, Mauricio Lemos, Serdar Aziz, Attila Szalai, Fatih Şanlıtürk, Luiz Gustavo, Ozan Tufan, Mert Hakan Yandaş, Mesut Özil, Ferdi Kadıoğlu, Bright Osayi-Samuel, Enner Valencia, Mame Thiam, Mbwana Samatta, Papis Cisse.

