Fenerbahçe'de Mesut Özil, Beşiktaş derbisinde forma giyecek mi?

Antalyaspor karşılaşmasında sakatlanan yıldız futbolcunun kaçıracağı maçlar belli oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında evinde Antalyaspor ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de, ayak bileği dönen Mesut Özil'in durumu netleşmeye başladı.

TRT Spor'un haberine göre yıldız oyuncu, sahalardan 1 ay uzak kalacak.

Fenerbahçe'den sakatlıklarla ilgili açıklama

Sarı-lacivertli kulüp Luiz Gustavo, Sadık Çiftpınar ve Mesut Özil'in son durumu hakkında şu açıklamayı yaptı:

"Luiz Gustavo takımla çalışmalara başladı. Tedavisine devam edilen Sadık Çiftpınar, günü özel program dahilinde yapılan çalışmalarla tamamladı. Mesut Özil’in de tedavisine devam edildi."

Luiz Gustavo ne zaman sakatlandı?

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Hatayspor deplasmanına çıkan Fenerbahçe, zorlu deplasmandan 1-0'lık galibiyetle dönse de Luiz Gustavo'nun sakatlığıyla sarsılmıştı.

Maçın 26. dakikasında Mame Thiam'ın golüyle öne geçen sarı-lacivertliler, ilk yarının son anlarında Gustavo'nun sakatlanmasıyla zor anlar yaşamıştı. İlk devreyi sekerek tamamlayan Brezilyalı oyuncu, maça devam edememiş ve devre arasında yerini Mbwana Samatta'ya bırakmıştı.

Mesut Özil nasıl sakatlandı?

Fenerbahçe formasıyla 7. maçına Antalyaspor karşısında çıkan Mesut Özil, Fredy ile girdiği ikili mücadelede sakatlık yaşayıp kendini yere bıraktı. Ayak bileği dönen Mesut Özil oyun alanını sedyeyle terk etti.

Mesut Özil'in çekilen MR'ında; ayak bileği iç ve dış yan bağlarında kısmi yırtıklar ile ayak bileği iç-dış malleol kemiklerinde yoğun ödem gözlendi.

Mesut Özil, Beşiktaş derbisini kaçıracak

Sahalardan en az 1 ay uzak kalması beklenen yıldız futbolcu; Konyaspor, Gençlerbirliği, Beşiktaş ve Denizlispor ile oynanacak karşılaşmalarda forma giyemeyecek. Özil, böylelikle 21 Mart'ta Beşiktaş'la deplasmanda oynanacak derbi maçını kaçırmış olacak.