Fenerbahçe

Fenerbahçe'de Mert Hakan ve Novak, Rize deplasmanında yok

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Mert Hakan Yandas Filip Novak Fenerbahce 09102020
Süper Lig'in ilk haftasında Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe'de üç oyuncu forma giyemeyecek.

Süper Lig'de 2020-21 sezonu 11 Eylül Cuma günü oynanacak Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maçıyla başlayacak.

Flaş transferlerle sezona iddialı bir giriş yapmak isteyen Fenerbahçe'nin maç kafilesinde üç oyuncu yer almadı.

Sakatlıkları nedeniyle maç öncesi yapılan son antrenmana katılamayan Mert Hakan Yandaş ve Filip Novak'ın yanı sıra transfer süreci devam eden Miha Zajc, Rize'ye götürülmedi.

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