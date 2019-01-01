Fenerbahçe'de Mehmet Ekici, sakatlıktan daha erken dönebilir
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AA
Süper Lig'in 21. haftasında oynanan Kayserispor maçında Şamil Çinaz'ın müdahalesiyle bileğinden sakatlanan Mehmet Ekici'yle ilgili Fenerbahçe'ye iyi haber geldi.
Fanatik'te yer alan habere göre, ilk kontrollerin ardından yaklaşık bir ay sahalardan uzak kalması beklenen yıldız oyuncunun formasına daha erken kavuşabileceği belirtildi.
Tedavisi beklenenden hızlı ilerleyen Mehmet Ekici'nin en geç 24. haftada oynanacak Çaykur Rizespor maçına yetişme ihtimali bulunuyor.
Ersun Yanal'ın göreve gelmesiyle birlikte çıkış yakalayan 28 yaşındaki futbolcu, özellikle 3-2 kazanılan Yeni Malatyaspor maçında attığı 2 golle galibiyetin mimarlarından olmuştu.