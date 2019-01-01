Fenerbahçe'ye Mehmet Ekici'den kötü haber!

Kayserispor maçında sakatlanan Mehmet Ekici'den Fenerbahçe'ye kötü haber geldi...

Fenerbahçe'nin Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Kayserispor ile oynadığı maçta sakatlanan Mehmet Ekici'nin bir süre sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

Mehmet Ekici, karşılaşmanın ilk yarısında ayak bileğine aldığı darbeye bağlı bir sakatlık geçirmiş, tedavisinin ardından oyuna devam etse de ikinci yarıya çıkamamıştı.

Sözcü'den Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre deneyimli orta saha oyuncusu 2-3 hafta kadar sahalardan uzak kalacak.

Fenerbahçe'den resmi açıklama

Öte yandan sarı-lacivertli kulüp de oyuncunun durumuyla ilgili yapılan açıklama ise şöyle: "Mehmet Ekici’nin Kayseri maçında sağ ayak bileğinin dış kısmına aldığı darbe sonucu, geçmeyen ağrıları neticesinde bugün yapılan MR tetkiklerinde kemikte ödem, iki bağda kısmi yırtılma ve eklem içinde kanama tespit edilip, tedavisine başlanmıştır."

Mehmet Ekici’nin Kayseri maçında sağ ayak bileğinin dış kısmına aldığı darbe sonucu, geçmeyen ağrıları neticesinde bugün yapılan MR tetkiklerinde kemikte ödem, iki bağda kısmi yırtılma ve eklem içinde kanama tespit edilip, tedavisine başlanmıştır. https://t.co/1V57pA2CVL — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) 12 Şubat 2019

Mehmet Ekici'nin bu durumda Atiker Konyaspor ve Beşiktaş ile oynanacak kritik maçlarda forma giymesi beklenmiyor.