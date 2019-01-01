Fenerbahçe'de Mathieu Valbuena'nın sözleşme detayları ortaya çıktı

Mathieu Valbuena’nın, 25 maç oynayarak sözleşmesini otomatik olarak 1 yıl uzattığı iddia edilmişti. Ancak bu durumun değiştiği ortaya çıktı.

Fanatik'ten Yusuf Dursun'un haberine göre yönetimi,Mathieu Valbuena'nın sözleşmesini otomatik olarak uzatan o maddeyi, ocak ayında oyuncunun menajeriyle karşılıklı anlaşarak kaldırdı. Buna rağmen tecrübeli oyuncuya yeni sözleşme teklif edilecek.

34 yaşındaki Fransız futbolcunun sözleşmesi, sezon sonunda bitiyor. Ancak kontratındaki "Lig maçlarında ve Avrupa kupalarında 25 maç oynarsa sözleşmesi 1 yıl uzar" maddesi sayesinde tecrübeli oyuncu, yeni sezonda da Fenerbahçe forması giyecekti.

Geçtiğimiz sezon transfer edildiğinde 2+1 yıllık kontrata imza atan Valbuena'nın opsiyon maddesi bulunuyordu. Yönetimin, geçtiğimiz ocak ayında Valbuena ve menajeriyle yaptığı toplantıda , opsiyon maddesinin iptal edilmesi konusunda anlaşma sağladığı ifade edildi. İşte bu nedenle 25 maçta forma giymiş olmasına rağmen Valbuena'nın kontratının uzamadığı belirtildi.

Fenerbahçe'nin, bu maddeyi kaldırmış olsa da Fransız oyuncunun takımda kalmasını istediği iddia ediliyor. Sarı-Lacivertlilerin, Valbuena'ya senelik 2 milyon euro’dan 1 yıllık yeni sözleşme imzalamayı önereceği öne sürüldü.