Fenerbahçe'de Luiz Gustavo endişesi

Bursaspor'la oynanan hazırlık maçında ilk kez Fenerbahçe forması giyen Luiz Gustavo, sakatlanarak oyundan çıktı.

Haftalar süren transfer çalışamalarının ardından 'ye imza atan Luiz Gustavo, sarı lacivertli taraftarları endişelendirdi.

Milli maçlar nedeniyle lige 1 hafta ara verilirken Fenerbahçe de 'la bir hazırlık karşılaşmasına çıktı. Taraftarın gözü yeni transferlerde olurken yeni transfer Luiz Gustavo da ilk kez sarı lacivertli formayı giydi.

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Maça ilk 11'de başlayan Brezilyalı yıldız, ilk yarıda sakatlanırken devre arasında oyundan çıktı.

Önemli bir şeyi olmadığı tahmin edilen Luiz Gustavo'nun son durumu bugün yapılacak kontrollerden sonra belli olacak.