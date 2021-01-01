Fenerbahçe'de Lemos, Deniz Türüç'e yaptığı faulle kırmızı kart gördü

Ziraat Türkiye Kupası'nda Başakşehir'i konuk eden Fenerbahçe'de Lemos 42'nci dakikada Deniz Türüç'e yaptığı müdahale nedeniyle kırmızı kart gördü.

Karşılaşmanın 42'nci dakikasında Junior Fernandes ile öne geçen konuk takımın golle sonuçlanan atağında orta sahada Deniz'i düşüren Lemos, VAR incelemesinin ardından kırmızı kart gördü. Lemos'un müdahalesiyle yerde kalan Deniz bu pozisyonda sakatlanırken, yerini Gulbrandsen'e bıraktı.

Başakşehir maçında kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bırakan 25 yaşındaki savunmacı, bu sezon ligde oynanan Karagümrük karşılaşmasında da kırmızı kart görmüştü.